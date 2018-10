Adrian | da gennaio su Canale 5 Celentano raddoppia e aggiunge uno show teatrale da Verona

Adrian o Celentano su Canale5 da gennaio - arriva l’annuncio sullo show Adrian da Claudia Mori : Adrian o Celentano su Canale5 da gennaio . Sembra trovare finalmente conferma lo show del Molleggiato, che avrebbe dovuto essere anticipato dalla graphic novel disegnata da Milo Manara e che era stata annunciata per i primi 80 anni dell'artista di Svalutation. Dopo le parole del sindaco di Verona, dalla quale dovrebbe andare in onda lo show , arriva anche la conferma da parte di Claudia Mori che si sarebbe occupata del sopralluogo alla location ...

Claudia Mori annuncia Adrian : «Da gennaio nove serate in diretta su Canale 5. Ci saranno anche Lillo e Greg». Sarà la volta buona? : Adriano Celentano Stavolta, forse, Adriano Celentano tornerà in tv per davvero. Dopo gli infiniti rinvii, il cartone Adrian – disegnato da Milo Manara e dedicato alle avventure del Molleggiato – avrebbe una collocazione definita nel palinsesto di Canale5. La messa in onda, che sembrava diventata un evento aleatorio proprio a motivo dei reiterati rimandi, sarebbe stata fissata per gennaio 2019. E attenzione: la notizia è che la ...