ilfattoquotidiano

: A Taranto solo l’ultimo caso di marito violento che si vendica sui figli. Col ddl Pillon sarà peggio - erregi69 : A Taranto solo l’ultimo caso di marito violento che si vendica sui figli. Col ddl Pillon sarà peggio - Cascavel47 : A Taranto solo l’ultimo caso di marito violento che si vendica sui figli. Col ddl Pillon sarà peggio… - emacoscia : Siamo nelle mani di ministri e parlamentari incompetenti, ignoranti, dei veri cialtroni, bravi solo a vendere fumo,… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) E’ accaduto il 7 ottobre scorso a. Un uomo, Luigi Trovatello, si reca a casa della propria madre dove vivono i suoi, di 6 e di 14 anni, accoltella ilo maggiore al collo eppoi afferra la più piccola e la scaraventa giù dal balcone del terzo piano. La bambina è in coma e lotta tra la vita e la morte. Tutto questo non è accaduto per, per raptus, per fatalità ma è accaduto perché qualcosa nel sistema di protezione dei minori non ha funzionato. Luigi Trovatello era separato dalla moglie, era stato condannato per lesioni e maltrattamenti e, così hanno riferito articoli di cronaca, era decaduto dalla responsabilità genitoriale. Ha consumato una vendetta contro la ex moglie dopo una storia di maltrattamenti e violenze. L’uccisione o il ferimento deicome atto di ritorsione contro la ex moglie non è un evento eccezionale: lo scorso febbraio Luigi ...