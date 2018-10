A rischio dati di 500mila utenti | chiude il social Google+

Scandalo privacy anche per Google - messi a rischio i dati di 500mila persone : Dopo Facebook tocca a Google trovarsi accusata di aver messo a rischio la privacy dei propri utenti. La pietra dello Scandalo si chiama Google+, un social network creato diversi anni fa con la speranza di contrastare Facebook ma mai davvero decollato. Secondo un articolo del Wall Street Journal, confermato dall’azienda, per un errore informatico sono stati esposti i dati di circa mezzo milione di persone. Il problema è che gli sviluppatori ...

Google - il Wall Street Journal : «Dati di migliaia di utenti a rischio a causa di un bug» : A rischio i dati di centinaia di migliaia di utenti su Google+. Secondo il Wall Street Journal un bug sarebbe stato individuato da Google ma non reso noto nella scorsa primavera. Il colosso avrebbe...

Falla nella privacy del sistema di Google : «A rischio i dati di 500mila utenti» : Un bug di Google+ scoperto nel mese di marzo avrebbe messo a rischio per anni i dati privati degli account di 500mila utenti ma la società ha deciso di non rivelarlo. La notizia diffusa dal New York Times

Google - il Wall Street Journal : «Dati di migliaia di utenti a rischio a causa di un bug» : A rischio i dati di centinaia di migliaia di utenti su Google+. Secondo il Wall Street Journal un bug sarebbe stato individuato da Google ma non reso noto nella scorsa primavera. Il colosso avrebbe...

Google - un bug ha messo a rischio i dati di 500mila utenti : Si tratterebbe di un bug, ma avrebbe messo a rischio i dati di ben 500mila utenti di Google. Tocca ora al gigante dei motori di ricerca a finire al centro di uno scandalo sulla privacy degli utenti. Un destino comune con Facebook (caso Cambridge Analytica) e Yahoo. I fatti risalgono al mese di marzo e riguardano un bug di Google+. A confermare le rivelazioni del Wall Street Journal è stata la stessa società, annunciando una serie di modifiche ...

Falla nella sicurezza di Facebook : "Attacco hacker ha colpito 50 milioni di account - dati a rischio" : Scoperto all'inizio di questa settimana un attacco alla piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo hanno reso noto i vertici del colosso dei social media.

Facebook - breccia nella sicurezza : a rischio i dati di milioni di utenti : Facebook ha riscontrato problemi di sicurezza su almeno 50 milioni di account e per stare tranquilli ha obbligato 90 milioni...

Facebook - “50 milioni di profili violati”. Quasi il doppio costretti a disconnettersi per sicurezza. A rischio i dati degli utenti : Facebook ha scoperto un attacco alla propria piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo hanno reso noto i vertici del colosso dei social media, specificando che la scoperta risale all’inizio della settimana. Come misura precauzionale, più di 90 milioni di utenti sono stati forzati a disconnettersi dai propri account venerdì mattina, riporta il New York ...

Facebook denuncia attacco : colpiti 50 milioni account - dati a rischio : Facebook ha rivelato una falla nella sicurezza, che ha riguardato "circa 50 milioni di account" e potrebbe aver permesso ad hacker di prendere il controllo dei profili. I team del social network hanno ...

Pericolo Olivia su WhatsApp come Momo : qual è la minaccia e quali dati a rischio : Chi ha sentito parlare di Olivia su WhatsApp come di una nuova minaccia social, avrà forse pensato immediatamente all'altro Pericolo virale dell'estate Momo.. Proprio come nel recente passato, ecco che una nuova catena virale ha cominciato a fare breccia nell'applicazione di messaggistica, purtroppo mietendo già qualche vittima. Chi è Olivia su WhatsApp? Si tratta di una fantomatica utente che tenta l'approccio in chat con utenti ignari e ...

AMAZON - SCANDALO TANGENTI : DIPENDENTI VENDEVANO DATI/ Bezos apre un'indagine : il rischio dei venditori esterni : AMAZON, SCANDALO TANGENTI: DIPENDENTI VENDEVANO DATI. Wall Street Journal: soldi anche per cancellare recensioni negative. Le ultime notizie: aperta indagine interna(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Allerta Meteo - Calabria ad alto rischio : “macchina dell’emergenza in tilt - sistema dei dati meteo Arpacal offline” : “In tilt la macchina dell’emergenza. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha inoltrato una comunicazione urgente inerente il sistema di Allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in Calabria comunicando che ‘a partire dalle prime ore di oggi, 16 settembre 2018, il C.E.D e, di conseguenza, la Sala operativa di questo Centro non riescono a ricevere i dati relativi ...

Beni culturali : una “banca dati del rischio” per il pericolo crolli : Il patrimonio culturale italiano sarà difeso anche dal cielo. I dati raccolti da satelliti e droni, integrati con quelli già presenti nella Carta del Rischio, potranno fornire infatti preziose informazioni per il monitoraggio e la manutenzione programmata di edifici storici, chiese, siti archeologici e proprietà architettoniche vincolate, riducendo il pericolo di crolli che, come successo anche di recente, sempre più spesso colpiscono ...

Sardegna a rischio blackout digitale completo/ Ultime notizie : due cavi dati fuori uso - ne resta solo uno : Sardegna a rischio blackout digitale completo. Ultime notizie: due cavi dati fuori uso, ne resta solamente uno, di proprietà della Telecom. Se dovesse rompersi anche l'ultimo...(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:27:00 GMT)