A Madrid con Superscudetto | vinci i biglietti per la finale di Champions

Conte a un passo dalla panchina del Real Madrid : Secondo quanto riporta Sportmediaset Conte e Real Madrid sono di nuovo vicini. A quattro mesi dal rifiuto di giugno, quando Florentino Perez chiamò il tecnico italiano per sostituire Zinedine Zidane, Antonio Conte torna nei piani dei Blancos. ULTIMATUM A LOPETEGUI Il ruolino di marcia lento, per non dire di peggio, di Julen Lopetegui ha fatto […] L'articolo Conte a un passo dalla panchina del Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - ...

Real Madrid - altro infortunio : Benzema ko - in dubbio la sua presenza contro il Barcellona : Nuovo infortunio in casa Real Madrid . Si ferma Karim Benzema , sostituito all'intervallo nella sfida persa dai Blancos in casa dell'Alavès. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante ...

Calciomercato Chelsea - Hazard allo scoperto : 'Non lo nascondo - sogno il Real Madrid' : Dopo un'estate turbolenta, il belga è tornato ad agitare nuovamente le acque del Calciomercato: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno sin da ...

I club europei con le rose più stabili : Real Madrid in vetta : Il CIES ha stilato una classifica dei club europei basata sugli anni di permanenza media dei giocatori nelle rispettive società calcistiche. L'articolo I club europei con le rose più stabili: Real Madrid in vetta è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Incredibile al Real Madrid : Lopetegui esonerato - Conte ad un passo [DETTAGLI] : Crisi profonda per il Real Madrid: la squadra di Lopetegui, ormai ad un passo dall’esonero, non sa più vincere e sta inanellando continue brutte figure. Nelle ultime quattro partite ben tre sono state le sconfitte, una in Champions con il Cska Mosca, ed un pareggio stentato contro l’Atletico di Simeone. Stando a quanto riferito da José Ramon de la Morena nel corso del programma The Transistor e da Pressing, programma di Canale ...

Real Madrid sempre più in crisi : sconfitto anche dall'Alaves 1-0 : Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di ...

Saul : 'Ho rischiato la mia salute per amore dell'Atletico Madrid. Burgos mi convinse a non rimuovere il rene' : "Ho messo a rischio la mia salute per difendere i colori dell'Atletico Madrid". Ogni tifoso di calcio sogna che un calciatore esclami e metta in pratica - in senso metaforico - una frase del genere ...

Real Madrid - Lopetegui traballa : giocatori in rivolta contro il tecnico : Giorni difficili per Julen Lopetegui. Le sconfitte del Real Madrid con Siviglia e Cska Mosca e il pari nel derby, oltre al digiuno di gol che dura da tre partite, avrebbero indebolito la posizione dell’ex ct della Spagna, e non solo agli occhi di club e tifosi. Secondo il Mundo Deportivo, nello spogliatoio ci sarebbero diversi giocatori importanti che insoddisfatti del tecnico, del quale faticherebbero a comprendere alcune decisioni. ...

Everton - quella volta che il Real Madrid bussò per Graversen. Moyes : "Pensavo si fossero confusi con Carsley" : L'ex allenatore di Manchester United e West Ham lo ha rivelato al canale YouTube Open Goal , simpatico aneddoto sui tanti retroscena del mondo del calciomercato: "Inizialmente pensavamo si fossero ...