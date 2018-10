A chi fa gola il mercato vegano in Italia

Melissa Gentz picchiata e quasi strangolata dal fidanzato/ Foto : l'aggressore rilasciato su cauzione - ma... : Melissa Gentz picchiata e quasi strangolata dal fidanzato per una Foto pubblicata su Instagram: "sei troppo scollata". Lei denuncia tutto sui social e lancia un messaggio alle donne.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 20:24:00 GMT)

Carlotta Maggiorana - Miss Italia 2018 : «Sono un maschiaccio in un corpo di donna. Mio marito? L'ho preso per la gola» : di Ilaria Del Prete È diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, ha studiato recitazione e dizione e ha già recitato nientemeno che al fianco di Brad Pitt, ma Carlotta Maggiorana ha anche altri ...

MELISSA GENTZ PICchiATA E QUASI STRANGOLATA DAL FIDANZATO/ Foto : "troncate prima che sia troppo tardi" : MELISSA GENTZ PICCHIATA e QUASI STRANGOLATA dal FIDANZATO per una Foto pubblicata su Instagram: "sei troppo scollata". Lei denuncia tutto sui social e lancia un messaggio alle donne.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Salvini a muso duro contro la Germania della Merkel : “chiuderemo anche gli aeroporti - non vogliamo immigrati irregolari” : Salvini a muso durissimo con la Merkel, per evitare l’arrivo di 40mila immigrati irregolari in Italia tramite dei charter provenienti dalla Germania La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun ...

Donne picchiate vittime sovente di strangolamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Animali - singolare fenomeno : uccelli “ubriachi” si schiantano contro case e auto : singolare fenomeno in Minnesota (USA): nella località di Gilbert diversi esemplari di uccelli apparentemente “ubriachi“, volano senza riuscire a mantenere la rotta, e si schiantano contro finestre e parabrezza. Dietro allo strano comportamento ci sarebbe un motivo ben preciso: sembra che i volatili si siano nutriti di bacche in stato di fermentazione, in tale stato a causa di una gelata arrivata troppo presto in autunno. Secondo gli ...

L'Inter ha il volto di Nainggolan - ma per Spalletti c'è anche un altro uomo chiave : Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche l'importanza di Marcelo Brozovic. 'Destini che Radja Nainggolan ha ribaltato in Olanda, 90 km dalla sua Anversa. Il Ninja è la faccia ...

RIACE - LUCANO “LA COSTITUZIONE E’ LA MIA REGOLA”/ Sgarbi “Lui come chi ha protetto gli ebrei dal nazismo” : Sindaco di RIACE, il "comizio" di Mimmo LUCANO: "rispetto la COSTITUZIONE più di tanti altri che si nascondono dietro il rispetto delle regole". Le polemiche e le critiche(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:50:00 GMT)

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA SI SONO LASCIATI?/ L'indizio che parla chiaro (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA si SONO LASCIATI? La fidanzata del figlio di Walter sempre più vicina ad ANDREA Cerioli e spunta... (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:15:00 GMT)

Nainggolan-Icardi - cercasi feeling : Spalletti insiste e il motivo è chiaro : Come ogni squadra, anche l'Inter ha le sue preferenze nell'attrezzare la manovra e come spiega la Gazzetta dello Sport , spesso la squadra di Spalletti imbastisce le azioni offensive sfruttando le corsie laterali. 'Ad oggi il 75 per cento degli attacchi si svolge sulle fasce laterali: la preferita è la sinistra, ...

Alessandra Sgolastra - occhi lucidi per Andrea Cerioli : il gesto dopo Temptation : Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli: in contatto anche dopo Temptation Island Vip È evidente: tra Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli è nato un vero e proprio feeling all’interno del villaggio di Temptation Island Vip. Un legame, una sintonia, che va oltre l’amicizia. E lo ha capito bene Andrea Zenga, figlio del più famoso Walter e […] L'articolo Alessandra Sgolastra, occhi lucidi per Andrea Cerioli: il gesto dopo ...

ANDREA CERIOLI/ Alessandra Sgolastra cade nella sua rete - ma lui ha occhi solo per... (Temptation Island Vip) : ANDREA CERIOLI, i fan sono già pazzi di lui e tifano tutti per il flirt con Alessandra Sgolastra la fidanzata di ANDREA Zenga. Cosa accadrà stasera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:07:00 GMT)

Infortunio De Silvestri - tegola Torino : rischia uno stop lunghissimo : Infortunio De Silvestri – Il Torino ha conquistato una vittoria molto importante nella gara di campionato contro il Chievo, 0-1 il risultato finale grazie ad un gran gol messo a segno dall’attaccante Simone Zaza che adesso sembra essersi finalmente sbloccato. Adesso la squadra di Walter Mazzarri è al lavoro per preparare l’anticipo contro il Frosinone, partita assolutamente da non fallire. Nell’ultimo match ...

Fiorentina-Atalanta – Pioli non ci sta : “esiste un regolamento - va rispettato! chiesa non è un cascatore” : Stefano Pioli commenta l’episodio del rigore nel post partita di Fiorentina-Atalanta: l’allenatore Viola difende Federico Chiesa dalle accuse di simulazione Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. Nel post partita Stefano Pioli ha difeso la ...