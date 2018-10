39 scalini al Teatro Roma dal 23 ottobre da un film di Alfred Hitchcok

romadailynews

(Di martedì 9 ottobre 2018) 39, campione d’incassi alde’ Servi nel 2016, torna in scena nella Capitale dal 23al. Ci si diverte, e tanto. Dal primo ingresso in scena fino alla chiusura del sipario. Uno spettacolo che è un piccolo gioiello, geniale e stravagante. 39, firmato dall’attenta regia di Leonardo Buttaroni e arricchito dalle scenografie di Paolo Carbone, riprende l’opera scritta da Patrick Barlow nel 2005, pensata per un cast di quattro attori, qui interpretati dall’affiatato cast composto da Alessandro Di Somma, Matteo Cirillo, Diego Migeni e Marco Zordan, chiamati a interpretare, anche contemporaneamente, una moltitudine di personaggi dalle caratteristiche più diverse: buoni, cattivi, uomini, donne e anche oggetti inanimati. I travestimenti si svolgono quasi sempre a vista, evidenziando la poliedricità e l’eccezionale versatilità degli attori, i quali, con ...