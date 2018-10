Zingaretti | con Capitaneria di Porto per proseguire pulizia Tevere

Zingaretti - Pd - a Sky tg24 : 'Con la manovra governo tradisce elettori' - : Il governatore del Lazio e prossimo candidato alla segreteria dem commenta il Def e il reddito di cittadinanza : "Ancora non lo ha capito nessuno. L'unica cosa certa è che l'Italia è più povera". E ...

Pd : Zingaretti - con me discontinuità : È quanto di più vecchio possa esistere ed è soprattutto il risultato di una crisi così grave della nostra cultura politica o di quel che resta, fondata sul sospetto e non sul rispetto. Io credo che ...

Pd - voto della capogruppo a Verona sull aborto - Martina 'Un grave errore'. Zingaretti 'No a colpi di mano contro 194' : Cronaca Verona, in consiglio comunale sì a una mozione contro l'aborto, anche dalla capogruppo del Pd

Zingaretti : solidarietà Angeli e tutte le persone impegnate contro criminalità : Roma – “Oggi durante lo sgombero dell’appartamento a Ostia di Vincenzo Spada, Federica Angeli e’ stata insultata e inseguita da altri membri della famiglia Spada. A Federica e a tutte le persone impegnate in prima linea contro la criminalita’ organizzata, tutta la mia solidarieta’ e il sostegno in questa battaglia incessante contro la mafia e per la legalita’. Non siete soli!”. Cosi’ su ...

“La sua virilità…”. Ma come?! Luisa Ranieri - confessioni hot su Luca Zingaretti. Non aveva mai parlato del marito in questi termini : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una delle coppie dello spettacolo italiano che piace tanto all’azienda di viale Mazzini, ovvero la Rai. Lei, infatti, ha appena sbancato con la fiction “La vita promessa” capace di battere per due settimane consecutive il Grande Fratello Vip e convincere talmente tanto che in azienda si sta pensando alla produzione della seconda stagione della nuova fiction. Luca Zingaretti, marito di Luisa ...

Pd - Zingaretti : Dispiaciuto da falsità Renzi - no accordo con M5S : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri colleghi”. Delrio : “Candidarmi al congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...

Pd - il congresso è vicino : un solo nome contro Zingaretti - pressing su Delrio : Il botta e riposta a distanza tra Matteo Renzi e Nicola Zingaretti avvia la stagione congressuale. Il reggente Martina...

Pd - Renzi : “Zingaretti? Non va bene - troppo ambiguo su accordo con M5s”. Padellaro : “Così Salvini stravince” : “Nicola Zingaretti alla guida del Pd? Non credo che vada bene come candidato. La posizione di Nicola sull’accordo col M5s è molto ambigua. Per me è fondamentale dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini. Se comunque vince Zingaretti, non faccio quello che hanno fatto a me, e cioè il fuoco amico”. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. L’ex leader dem dichiara di ...

Renzi attacca Zingaretti : “non adatto alla segreteria - molto ambiguo con i 5 Stelle” : Matteo Renzi all’attacco del candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti. Perché la candidatura del presidente della Regione Lazio non piace a Renzi? Ufficialmente per "l’ambiguità" del governatore verso il MoVimento 5 Stelle. Zingaretti: 'mai con il M5s'. I timori dei Renziani per l'ascesa del governatore Applausi per il governatore nel suo intervento dal palco di Areadem a ...

Zingaretti : 'Il contratto di governo è già morto - costruiremo l'alternativa dal basso' : Cioè ? «Quel contratto è morto perché ha una somma di costi che è incompatibile non l'Europa, ma con il fatto che il mondo si compra il nostro debito e vuole che il nostro debito diminuisca, non che ...

I giovani di RiGenerazione Italia con Zingaretti : “Serve rinnovamento radicale e dirompente del PD” : il movimento RiGenerazione Italia sarà presente all'evento "Piazza Grande" lanciato da Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Partito Democratico: "Ci impegniamo a stimolare quel processo di RiGenerazione di cui il Pd ha bisogno, perché il futuro è soltanto uno ma appartiene a tutti noi. Ed è tempo di muoversi".Continua a leggere

Pd : festa Dems con Orlando a Rimini - ci sarà Zingaretti : Le sfide per l'economia nel prossimo autunno, Europa, diritti e congresso del Pd sono i temi che verranno sviluppati nelle tre giornate'. Si legge in una nota. Alla tre giorni, organizzata dall'area ...

Pd : festa Dems con Orlando a Rimini - ci sarà Zingaretti : Seguirà il dibattito sui temi economici dal titolo 'Un autunno caldo? Le sfide della politica economica'. Alle 21 intervista di Andrea Orlando con Andrea Carugati de la Stampa". "Sabato alle 16.30 ...