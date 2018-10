Young Signorino replica a Karkadan | “Ho letto un sacco di stronzate” E poi | “Mi

Le bugie di Young Signorino. Parla l'ex manager : «Il figlio - il coma - la clinica psichiatrica e Satana...» : Young Signorino sarebbe soltanto un personaggio costruito. A svelare le bugie del noto trapper fresco di matrimonio, come riportato da Leggo.it , l'amico e soprattutto ex manager Karkadan. Karkadan, ...

Tutte le bugie di Young Signorino - dalla clinica psichiatrica al figlio : spunta la verità di Karkadan : Le bugie di Young Signorino sono venute a galla. Stando a quanto ha riportato Karkadan, il rapper di La danza dell'ambulanza avrebbe raccontato una serie di bugie per costruirsi il personaggio con il quale ha ottenuto il successo. L'amico ed ex manager, come rivelato sulle pagine di Il Fatto Quotidiano, ha ora voluto far emergere alcuni particolari del passato di Young Signorino dopo il recente matrimonio con la sua fidanzata. A dire di ...

Young Signorino - parla l’amico : “La moglie 34enne ha mandato tutti in frantumi. Falsa anche la storia del figlio e della clinica psichatrica” : “Sono deluso da Young Signorino, mi sento pugnalato”. A parlare è Karkadan, nome d’arte di Sabri Jemel, rapper tunisino che per il trapper di Mmh ha ha ha e Dolce Droga era una sorta di manager: “Per lui ero un buon consigliere, un ottimo amico, un direttore artistico e anche dj, dato che lo accompagnavo sempre sul palco con la maschera sul volto”. Dopo il matrimonio del suo (ex) assistito, però, Karkadan vuole togliersi qualche sassolino dalle ...

Young Signorino dopo il matrimonio : 'Per rispetto di mia moglie - smentisco l'intera vicenda' : Young Signorino si è sposato lasciando di stucco tutti i suoi fan ma le sorprese non finiscono qui. Il trapper, infatti, ha deciso di smentire l'intera vicenda e i rumors che giravano su...

Young Signorino si è sposato con Jessica Loren : A poche ore dall'annuncio ufficiale del matrimonio di Young Signorino, è stata svelata finalmente la misteriosa identità della neo moglie del cantante. Si tratta di Jessica Lauren, biondissima e tatuatissima ragazza. E' un'attivista per i diritti umani ed un'amante dei cani.prosegui la letturaYoung Signorino si è sposato con Jessica Loren pubblicato su Gossipblog.it 04 ottobre 2018 13:48.

Young Signorino si è sposato - svelata l’identità della moglie : “Mi ha cambiato la vita e ho smesso di drogarmi” : Young Signorino si è sposato. Queste è la notizia che tiene banco negli ultimi giorni, con il trapper più chiacchierato degli ultimi tempi che ha detto Sì a Jessica Loren, la donna che gli ha cambiato la vita. L'annuncio delle nozze è arrivato a seguito di un'intervista a Noisey, al quale ha spiegato i motivi che l'avrebbero spinto a convolare a giuste nozze: "Prima vedevo tutto negativo, facevo uso di droghe. Da quando è arrivata lei, a ...

Young Signorino ha sposato Jessica Loren / Chi è? Svelata l'identità della moglie del trapper! : Sembra che Young Signorino abbia trovato la donna della sua vita. L'1 ottobre si è sposato: un matrimonio, certamente, anticonvenzionale: lei in drMartens e smalto nero(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Young Signorino si è sposato con una bionda : stavano insieme da maggio : Qualche mese fa era diventato il fenomeno del momento, ora il suo successo ha avuto un piccolo stop, ma di Young Signorino si continua a parlare: il controverso rapper, sulla cresta dell'onda dall'...

Young Signorino si è sposato : matrimonio da favola senza figlio : Il matrimonio di Young Signorino: si è sposato con Jessica Young Signorino si è sposato. Certo, parlare di matrimonio stride un po’, considerato il trapper in questione, ma è successo davvero. La cerimonia è avvenuta precisamente il 1° ottobre. Nessuno lo sapeva, tranne i suoi cari e gli amici più intimi. La notizia è saltata […] L'articolo Young Signorino si è sposato: matrimonio da favola senza figlio proviene da Gossip e Tv.

Young Signorino si è sposato : «Lei mi ha cambiato la vita» : Young SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoDa «Mmh ha ha ha» a «sì». Semplice, chiaro, inequivocabile. Young Signorino lo ha detto davanti alla sua fidanzata, la donna che – stando a quanto riferito dallo stesso trapper in una video intervista a Noisey – è riuscita a cambiargli la vita. «Prima vedevo tutto negativo, facevo uso di droghe», ha rivelato aprendo ...

Young Signorino si è sposato e rivela : ‘Non ho un figlio’ : Young Signorino si è sposato. Il discusso trapper di Cesena è convolato a nozze con la fidanzata, tale Jessica Loren, che sui social si definisce “attivista per i diritti umani”, ma che per il cantante è “la cosa più bella che mi è successa nell’ultimo anno”, come ha spiegato in un’intervista a Noisey: “Fino a maggio non avevo niente, era abbastanza tutto negativo, anche questa cosa del diventare ...

Young Signorino si è sposato e da “mmh ha ha ha” passa ai pensieri d’amore : “Lei è la cosa più bella che mi sia successa” : Da oggi non è più Signorino: il trapper Young Signorino, quello di “mmh ha ha ha”, si è sposato in gran segreto. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Da anima inquieta, a dolce sposo, il giovane cantante di Cesena ha fatto un’eclatante trasformazione in pochi mesi di esposizione mediatica. Merito di Jessica Loren (questo, perlomeno, il suo nome sui social), una bionda che ha conquistato il cuore di Paolo Caputo (così si chiama all’anagrafe) e gli ...

Matrimonio Young Signorino – Il trapper si è sposato con Jessica Loren [GALLERY] : Young Signorino si è sposato con Jessica Loren, le foto del Matrimonio del trapper più estroso del panorama musicale italiano Guardando Young Signorino è difficile immaginarlo sposato, eppure il trapper italiano più estroso del momento è volato all’altare con Jessica Loren. La ragazza, bionda ed amante degli animali, si è unita con rito civile al cantante di ‘Mmh ha ha ha‘ dopo averlo aiutato nell’ultimo anno, ...

Young Signorino si è sposato : Young Signorino, nelle scorse ore, ha annunciato di essere convolato a giuste nozze. Il giovane interprete ha postato, su Instagram Stories, uno scatto della cerimonia (avvenuta lo scorso 1 ottobre). La futura sposa, la cui identità è ancora top secret, condivide con il neo marito la passione per i tatuaggi. Al momento del sì, la ragazza indossava un chiodo di pelle nera e degli anfibi.prosegui la letturaYoung Signorino si è sposato ...