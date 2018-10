Yoko Ono | le celebrazioni dedicate a John Lennon e a Imagine

L'anniversario simbolico di John Lennon e di 'Imagine' : Yoko Ono lo celebra con libro - album e film : Yoko Ono lancia una campagna celebrativa dedicata a John Lennon che corrisponde ad alcune date simboliche: martedì 9 ottobre, giorno in cui Lennon avrebbe compiuto 78 anni, uscirà ' Imagine Yoko Ono ' ...

Imagine di John Lennon e Yoko Ono film al cinema 8-10 ottobre : sconto biglietti : Imagine di John Lennon e Yoko Ono arriva per la prima volta al cinema solo nei giorni 8-9-10 ottobre 2018, con 15 minuti di contenuti inediti in esclusiva per il grande schermo. In occasione delle celebrazioni mondiali del compleanno di John Lennon, nato il 9 ottobre 1940, per la prima volta sul grande schermo sarà possibile godere di Imagine, l’irresistibile film, restaurato ed interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby ...

Il libro su Imagine di John Lennon curato da Yoko Ono in uscita ad ottobre - in arrivo anche il film e un box set speciale : Imagine John Yoko: arriva in libreria il libro che svela per la prima volta il making of di Imagine, il leggendario album di John Lennon. A curarlo è stata la stessa Yoko Ono che, attraverso fotografie inedite e dettagli unici, con testi originali delle canzoni e le testimonianze delle persone coinvolte nella realizzazione dell’album svela ogni passo della realizzazione di quel disco, patrimonio eccezionale della musica internazionale. Nel ...

Yoko Ono - la strega odiata da tutti è un genio : ecco le prove : Il 5 ottobre, i fan di John Lennon potranno mettere le mani su Imagine - The Ultimate Collection, ovvero l'album più famoso dell'ex Beatle, accompagnato da un numero rilevante di demo inediti ed extra per un totale di 140 brani, un documentario e due film a corredo. Il 9 ottobre, data di nascita di John, esce anche il libro su Imagine. La curatrice è la vedova Yoko Ono: "Ne ha parlato soprattutto chi non c'era. Sono quindi onorata che per la ...