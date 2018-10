WTA Hong Kong – Ostapenko e quell’allergia asiatica | altro ko inaspettato | festeggia la

sportfair

: Altra sconfitta che brucia per #Ostapenko. A Hong Kong è Kristina #Kucova a eliminarla al primo turno.??… - WeAreTennisITA : Altra sconfitta che brucia per #Ostapenko. A Hong Kong è Kristina #Kucova a eliminarla al primo turno.??… - sportface2016 : Il montepremi del #Wta di #Tianjin e quello di #HongKong - livetennisit : WTA Hong Kong: Live i risultati con il dettagliato del Day 1 -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)passo falsoper Jelena: la tennista lettone sconfitta al primo turno del WTA didalla numero 317 al mondo Kristina Kucova Finale di stagione asiatico davvero amaro per Jelena. La giovane tennista lettone, scivolata con l’aggiornamento del ranking di inizio settimana in 18ª posizione, continua ad inanellare una sconfitta dopo l’altra. Dopo il ko al primo turno a Wuhan e quelli al secondo turno di Seoul e Pechino, la campionessa del Roland Garros 2017 è stata sconfitta al primo turno anche ad. Il ko è arrivato dalla numero 317 del ranking WTA, Kristina Kukoca, in 3 set (5-7 / 6-3 / 6-2).L'articolo WTAkola n° 317 al mondo SPORTFAIR.