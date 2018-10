Worldwide Photowalk sotto la pioggia alla Garbatella

romadailynews

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Labattente che ha colpito la capitale sabato scorso non ha fermato gli amici fotografi del gruppo “Passeggiate Fotografiche a Roma” che non si sono lasciati intimorire ed hanno percorso le stradine dellaportando a termine il percorso previsto per il, evento fotografico internazionale ideato e promosso dal fotografo americano Scott Kelby. La passeggiata fotografica che ha preso il via da Da Piazza Benedetto Brin e si è conclusa in piazza Eugenio Biffi ha registrato la presenza di circa venti appassionati fotografi che si sono messi in gioco con la loro arte per raccontare laognuno dal proprio personalissimo punto di vista. Nonostante il cielo minaccioso hanno attraversato i lotti dellapassando per il celebre teatro Pdium, lo stabilimento dei Bagni pubblici, la scuola Cesare Battisti, il lotto dei villini ...