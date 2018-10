Wind aggiorna le proprie offerte operator attack | che partono da 5 euro al mese

Windows 10 1809 : aggiornamento malriuscito : In attesa di conoscere il destino di Windows 10 1809, un fatto appare certo e incontestabile: la nuova politica di sviluppo di Microsoft, che in sostanza prevede il "subappalto" a costo zero della ...

Problemi per Microsoft : sospeso un aggiornamento Windows perché elimina file dal pc : Microsoft, abbiamo un problema. "Abbiamo sospeso l"implementazione Windows 10 October 2018 Update (versione 1809) per tutti gli utenti mentre analizziamo i rapporti isolati di utenti che hanno sottolineato la scomparsa di file e cartelle dopo l"installazione dell"aggiornamento". Microsoft comunica così, su una propria pagina di supporto, di aver congelato il maxi aggiornamento.Si tratta di un"attesa novità per il sistema operativo, al quale ...

Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC : Microsoft ha sospeso la diffusione della Windows 10 October 2018 Update, l’atteso aggiornamento del suo sistema operativo cui aveva lavorato negli ultimi mesi. La sospensione è stata decisa in seguito alle numerose segnalazioni di utenti che hanno perso alcuni dati, The post Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC appeared first on Il Post.

Windows 10 : update di ottobre sospeso per diversi bug - non aggiornare : Windows 10 october update è stato sospeso per un bug che elimina file e documenti presenti sul PC aggiornato, o meglio, che erano presenti sul PC. Microsoft afferma che sono poche le segnalazioni, ma il problema dei file cancellati non è il solo, purtroppo. Windows 10: salta l’aggiornamento di ottobre Era previsto a livello globale per martedì prossimo, ma è altamente probabile che invece l’aggiornamento di ottobre slitti come già ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile [Insider] : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un aggiornamento Insider su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la UWP di Microsoft To-Do che arriva così alla versione 1.41.1810.1001. Novità Introdotta la sezione “Pianificato” che raggruppa tutte le attività con promemoria o scadenza pianificata. Nuova icona per le impostazioni. Aggiunto un nuovo collegamento alle opzioni dedicate alla penna. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

L'aggiornamento di ottobre di Windows 10 è disponibile : introduce il DirectX Raytracing : Microsoft ha reso disponibile oggi l'update di ottobre 2018 per Windows 10, che abilita il tanto atteso DirectX Raytracing (DXR) che dialogherà specificatamente con le nuove schede grafiche NVIDIA della serie RTX.Come riporta DSO Gaming, con L'aggiornamento e l'hardware adeguato, i giocatori potranno finalmente godere della nuova tecnologia Raytracing su Windows, nei videogiochi in uscita che al momento la prevedono. Se non doveste ricordarlo, ...

Non Vedi Windows 10 October 2018 Update? Come Forzare L’Aggiornamento : Come scaricare subito Windows 10 October 2018 Update. Forzare download aggiornamento Windows 10 October 2018 Update. Scarica e installa subito l’update Installare manualmente Windows 10 October 2018 Update e Forzare aggiornamento Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 October 2018 Update: Novità E Cambiamenti Windows 10 October 2018 Update Peccato […]

Your Phone per Android : come ottenere l’aggiornamento a Windows 10 ed utilizzare subito la nuova app : Microsoft ha lanciato ieri sera i suoi ultimi prodotti e in concomitanza ha presentato anche il nuovo aggiornamento a Windows 10 che introduce una grande novità pensata per gli utenti Android.La nuova funzione introdotta con Windows 10 si chiama Your Phone, il tuo telefono, ed è in grado di connettersi automaticamente via wifi ai dispositivi Android per accedere ad alcune funzionalitàYour Phone per Android, come funziona e come utilizzarlo ...

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 introducendo le Note 2.0 : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un nuovo aggiornamento su Windows 10 relativo alla UWP di Microsoft Whiteboard che arriva così alla versione 18.10913.1990.0. Novità Strumento di Accessibilità – permette di controllare tutti i contenuti inseriti all’interno della lavagna digitale. Note 2.0 – applicato un nuovo design e rinnovati gli effetti 3D, di trascinamento e di rotazione. aggiornate le penne e la gestione dei ...

Windows 10 April Update : disponibile il terzo aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha distribuito nuovi aggiornamenti cumulativi per alcune delle versioni di Windows 10 che ancora supporta. Chi dispone di un PC con Windows 10 April 2018 Update può scaricare ed installare l’Update KB4464218. Chi dispone di PC con Windows 10 Fall Creators Update potrà installare l’aggiornamento KB4464217.--Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il terzo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April ...

Unigram si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : supporto account multipli : Breve comunicato per segnalarvi che Unigram, il client unofficial di Telegram più apprezzato sul Microsoft Store, si è appena aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile alla versione 2.0.1687. Novità supporto account multipli: ora è possibile utilizzare più account con numeri di telefono diversi tramite il menu hamburger. Adesso si possono finalmente cercare le chat durante l’inoltro di un messaggio. Le chiamate vocali e la risposta ...

Recupera il passo il Samsung Galaxy S7 Wind : aggiornamento nuovo di zecca il 18 settembre : Il Samsung Galaxy S7 Wind viene finalmente aggiornato ad un nuovo firmware. Dopo una periodo piuttosto lungo di sostanziale immobilismo, ecco che l'ex top di gamma 2016 serigrafato per l'operatore arancione riceve un pacchetto che, se pur non è l'ultimissimo previsto per il modello, smuove decisamente le acque. Per lo smartphone di punta di due generazioni fa, il nuovo firmware ora in distribuzione è quello con build XXS2ERH6. La data di ...

Windows 10 April Update : disponibile il secondo aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.286 identificata anche come KB4464218. Changelog Addresses a Microsoft Intune issue that occurs after installing any of the Updates released between July 24, 2018 and September 11, 2018. Windows no longer recognizes the Personal Information exchange (PFX) certificate that’s ...