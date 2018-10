Wi-fi 6 in arrivo | sigle più semplici e maggiore velocità

wired

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Chiunque in passato si sia trovato ad avere a che fare con l’acquisto e/o la configurazione di una connessione wi-fi si sarà probabilmente imbattuto più di una volta in denominazioni non proprio user friendly, quali 802.11, 802.11n o 802.11ac, tanto per citarne qualcuna. Be’, pare proprio che quei giorni siano (fortunatamente) destinati a terminare, stando a quanto annunciato nelle scorse ore dalla Wi-Fi Alliance. L’organizzazione, nata nel 1999 e formata da alcune industrie leader nel settore con lo scopo di guidare l’adozione di un unico standard per la banda larga senza fili nel mondo, ha infatti comunicato che la prossima versione di wi-fi — disponibile a partire dal 2019 e sinora conosciuta con la sigla 802.11ax — sarà chiamata, molto più semplicemente, wi-fi 6. L’utilizzo dei numeri, in maniera simile a quanto già avviene per le reti ...