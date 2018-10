lastampa

: RT @StampaTorino: Weekend di controlli in Val Susa: cinque denunciati e un arresto per droga - frfal : RT @StampaTorino: Weekend di controlli in Val Susa: cinque denunciati e un arresto per droga - StampaTorino : Weekend di controlli in Val Susa: cinque denunciati e un arresto per droga - PiacereIseo : Franciacorta, via tre patenti nei controlli weekend - Qui Brescia -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)persone sono state denunciate e un uomo di 55 anni è finito in manette in seguito aidel fine settimana in Valle ad opera dei carabinieri di, che in un solohanno ...