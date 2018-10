Volvo V60 Cross Country | presto in Italia la regina dei boschi – FOTO

Volvo presenta V60 Cross Country : anima da fuoristrada : La robusta V60 Cross Country è l'ultima arrivata nella gamma di nuovi modelli Volvo: più alta di 75 mm rispetto alla V60...

Volvo V60 Cross Country : debutta la wagon che ama l’off road [FOTO] : La versatile e lussuosa familiare svedese si trasforma in un’auto che non ha paura di affrontare anche i tracciati più difficili La V60 Cross Country si distingue per un’altezza da terra di 75 mm maggiore rispetto alla V60 normale, ottenuta grazie allo speciale telaio Cross Country e a un sistema di sospensioni che potenzia le doti fuoristradistiche della vettura. La trazione integrale è inclusa nella dotazione standard della nuova V60 ...

Volvo V60 - La familiare diventa Cross Country : Come da tradizione, anche la nuova Volvo V60 avrà una versione Cross Country. La nuova variante a ruote alte della familiare è stata appena svelata come ultima evoluzione della famiglia di vetture dall'animo fuoristradistico lanciata ormai più di vent'anni fa: era il 1997 quando la Casa svedese introdusse la V70 XC Cross Country. Sulla linea degli altri modelli del gruppo svedese, anche la nuova station sarà disponibile con il servizio Care by ...

Volvo V60 nell’esclusiva offerta Care by Volvo : Al momento del lancio mondiale al Salone di Ginevra, la nuova Volvo V60 station wagon aveva raccolto unanimi consensi sia da parte della stampa sia del pubblico. In Italia tali consensi si sono traditto in un cospicuo quantitativo di ordini, che mettono ottime basi all’arrivo ufficiale dell’auto sul mercato avvenuto il 15 settembre in tutte […] L'articolo Volvo V60 nell’esclusiva offerta Care by Volvo sembra essere il primo su ...

La nuova V60 SW arriva nelle concessionare ed entra nel servizio Care by Volvo : Grande successo in termine di ordini per la station wagon svedese. Sarà inclusa nel sistema di abbonamento Care by Volvo...