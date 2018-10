Volkswagen T-Cross - Gli interni svelati da un teaser

quattroruote

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Mentre la filiale brasiliana dellaha annunciato l'inizio dell'ultima fase di collaudi della nuova T-(qui il nostro primo contatto con i prototipi), in Europa la Casa tedesca ha diffuso i primideglidella nuova Suv compatta globale. La sorella minore della T-Roc sarà infatti commercializzata in moltissimi mercati, compresi quello asiatico e sudamericano, dove la sport utility debutterà al pubblico al Salo do Automóvel di San Paolo (8-18 novembre) dopo essere stata svelata durante l'anteprima mondiale fissata per il prossimo 25 ottobre. La Polo mette i muscoli. Come anticipato, la nuova T-sarà lunga 4,2 metri e sfrutterà la stessa meccanica della nuova generazione di segmento B del gruppo. La piattaforma modulare Mqb A0, condivisa, tra le altre, con laPolo e la Seat Arona, permetterà alla Suv a trazione anteriore di ...