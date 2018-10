Violò il sito della Nasa e si vantò sul web | indagato 25enne di Salò

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Appena ventenne ha violato ilweb, sostituendo la home page grazie ad alcune falle nel sistema di sicurezza. Non solo: nel “curriculum” poteva vantare intrusioni in una sessantina di siti di istituzioni ed enti pubblici italiani, tra cui la Polizia Penitenziaria, la Rai e provinceToscana. Un disoccupato di, oggi, è stato iscritto nel registro indagati dalla Procura di Brescia con le accuse di accesso abusivo e danneggiamento a sistema informatico. Secondo gli investigatori, nel 2013, il ragazzo riuscì ad hackerare otto domini collegati all’agenzia spaziale americana, rimpiazzando la pagina di accesso alcon una falsa (il cosiddetto “defacement“). Un colpo che lui stesso ha poi rivendicato sui social con i compagni del “Master italian hacker team“, una comunità nota per aver già realizzato diversi attacchi ...