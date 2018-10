Violentata e malmenata | l’ex fidanzata di un campione di motocross denuncia i

sportfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Melissa Gentzdall’ex fidanzato Erick Bretz, ildiha colpito l’exdopo la pubblicazione di una foto in cui la brasiliana a suo avviso era troppo scollata Lei è Melissa Gentz, exdeldiErick Bretz e vittima della sua brutalità. La bellissima brasiliana, famosa in Sudamerica come modella ed influencer (su Instagram vanta 222 mila follower), hato sui social la violenza subita dall’ex compagno raccontando la sua versione dei fatti. Instagram @melissalgentz “Sto ripubblicando questa foto perché il mio fidanzato l’ha cancellata senza il mio permesso. Mi ha detto che le donne con i fidanzati non potevano avere foto che mostravano il loro seno, così ora voglio lanciare un messaggio a tutte le ragazze che vivono una situazione simile di ribellarsi e troncarla prima che sia troppo ...