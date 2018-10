Violazione privacy | sanzioni ridotte con la definizione agevolata

Snowden - la Gran Bretagna condannata per "Violazione sulla privacy" : La Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo non ha dubbi, Londra è colpoevole di aver "violato il diritto alla privacy" dei cittadini che furono presi di mira, stando a quanto emerse dal Datagate di Snowden.Le persone prese di mira per la sorveglianza avrebbero subito una chiara "violazione della privacy", questa la condanna che arriva dalla Corte di Strasburgo e che pesa sulla testa di Londra. Inoltre, le informazioni giornalistiche ...

Onavo (app di Facebook) rimossa dall’App Store per Violazione della privacy : Facebook ha rimosso Onavo Protect VPN dall’App Store dopo la segnalazione da parte di Apple che ne ha constatato la violazione delle norme sulla privacy. Il social network ha sospeso altre 400 app per dubbi sull’utilizzo dei dati degli utenti e bandito myPersonality. Facebook ha sospeso oltre 400 Se non fosse estate si potrebbe parlare di pulizie di primavera per il social blu di Mark Zuckerberg che ancora una volta si trova a dover ...

