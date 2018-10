Vettel | unico colpevole se stesso | così il sogno mondiale della Ferrari è

Blastingnews

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dopo la vittoria al Gran Premio del Giappone VIDEO, Lewis Hamilton tocca con entrambe le mani il suo quinto titolo. Non era questa la stagione che sognavano i tifosi, soprattutto dopo il grande avvio di Sebastian. A conti fatti, però, l'epilogo di questo campionatodi Fomula 1 2018 somiglia tanto a quello dello scorso anno, anzi è ben peggiore. Perché possiamo sforzarci di cercare ovunque i colpevoli di tante gare fallite dal Cavallino, ma gli indizi portano ad un nome, quello dello. A Suzuka si è reso protagonista dell'ennesimo errore, ulteriore tassello di un puzzle di incredibili dimensioni per un pilota di grande esperienza come lui. Isti sono sempre più increduli e si chiedono dove sia finito il 'castigamatti' delle trionfali stagioni alla Red Bull, perché questoè solo un lontanissimo parente. In ...