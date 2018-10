Verso la nomination di Landini

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018) La Cgil ha davanti forse i quattro anni più duri della sua storia recente, con un governo fuori da schemi tradizionali se non ostile a certe liturgie tra sindacato e politica. E' anche per questo motivo che Susanna Camusso, in scadenza di mandato il 3 novembre prossimo, ha fretta di indicare un percorso e un profilo forte. Il segretario uscente la sua consultazione con i dirigenti del più grande sindacato italiano l'ha già fatta. Avrebbe voluto una continuità sulla stessa falsariga della novità che ella stessa ha rappresentato. Cioè, un'altra donna al vertice. Ma così, non sarà, a meno di clamorose sorprese che ascoltando un po' di voci dentro corso Italia, tutti escludono. I rumors accreditano il profilo di Maurizio.Susanna Camusso, più di ogni altro sa che serve un cambio nel segno della riconoscibilità e ...