Verso il reddito di cittadinanza | lotta ai finti poveri | irregolari 6 domande di

Reddito di cittadinanza su bancomat o app : Verso stringenti 'paletti' su spese - ecco cosa propone Borghi : Di Maio, intervento su Rete 4, ha precisato che la somma di 780 euro mensili potrà essere spesa negli esercizi commerciali in Italia e andrà a stimolare la crescita dell'economia . E in tal senso ...

Manovra - Salvini : “Primi passi Verso reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...