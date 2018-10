Verona | sindaco | sempre più internazionale con lo Show Romeo & Giulietta 2

Verona : sindaco - sempre più internazionale con lo Show Romeo & Giulietta : Verona, 8 ott. (AdnKronos) - Un grande successo internazionale, per la prima europea assoluta dello spettacolo russo “Romeo Giulietta”. Per la prima delle tre sole date programmate in Italia, Verona è stata al centro di un nuovo e suggestivo evento, trasmesso dalla principale emittente russa Tv1, eq

Caso Verona - il sindaco difende la mozione antiabortista : “Non discutiamo la libertà delle donne”. Il Pd sfiducia la capogruppo : Un’alzata di mano ha aperto il “Caso Padovani” e un’alzata di mano prova ora a chiuderlo. I consiglieri comunali del Partito Democratico di Verona hanno sfiduciato la capogruppo Carla Padovani e ora ne chiedono le dimissioni dopo che giovedì sera lei ha alzato la mano per dare il proprio voto alla “mozione antiabortista” proposta dalla Lega. Un vot...

Verona : sindaco - al via il mese della Russia - città sempre più porta d'ingresso per Est Europa (2) : (AdnKronos) - Calato il sipario sull’Arena, si alzerà quello della Gran Guardia, che per due giorni, il 25 e 26 ottobre, diventerà quartier generale del Forum Euroasiatico, l’unico summit geopolitico in Italia, organizzato dal professor Antonio Fallico. Quest’anno saranno presenti circa 20 Paesi, da

Verona : sindaco - al via il mese della Russia - città sempre più porta d'ingresso per Est Europa : Verona, 3 ott. (AdnKronos) - Per Verona ottobre sarà il mese della Russia, con una serie di appuntamenti che dalla cultura aprono alla geopolitica e rafforzano sempre di più la sinergia tra la città e la Russia.Sabato 6 ottobre, infatti, arriva per la prima volta in Arena lo spettacolo russo “Romeo

Olimpiadi Invernali 2026 - la cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona? Il sindaco Sboarina : “Darebbe un valore aggiunto” : Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 e la cerimonia d’Apertura potrebbe svolgersi nella suggestiva location dell’Arena di Verona. L’anfiteatro romano, simbolo della città veneta, inaugurerebbe in modo unico la rassegna a cinque cerchi, unendo lo sport con il fascino della storia italiana. La proposta è arrivata direttamente dal sindaco Federico Sboarina, che in una nota ...

Olimpiadi : sindaco Verona - grande notizia - grazie Zaia per la tenacia : Verona, 1 ott. (AdnKronos) - “Quello di oggi è il primo importantissimo passo, fondamentale per portare a casa un risultato tanto prestigioso come le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina. La firma della candidatura da parte del presidente del Coni Malagò ci dà l’entusiasmo per produrre tu

Sindaco Verona - nuovo show Celentano : ANSA, - Verona, 28 SET - Un nuovo show per Adriano Celentano, "in nove puntate, in onda dal teatro Camploy di Verona, atteso su Canale 5 da gennaio a marzo. In sala ci sarà pubblico pagante. Da ...

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e pene più severe (2) : (AdnKronos) - "Il messaggio che deve passare, e che grazie a questo decreto potremo applicare con maggior forza, è che vige la tolleranza zero per chi delinque, a prescindere dalla sua nazionalità. Ecco perché era necessario lanciare un segnale importante anche a chi è sul nostro territorio in attes

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e pene più severe : Verona, 25 set. (AdnKronos) - “finalmente regole chiare e pene più severe, a tutela della legalità e di chi si comporta correttamente. Una vittoria per tutti, cittadini in primis. Con l’approvazione del decreto, infatti, vengono introdotte importanti misure che ci auguriamo vengano confermate dal Pa

Cosenza-Verona - la partita rinviata perché il campo è impraticabile. Tifosi imbufaliti con il sindaco Occhiuto : “Vergogna” : Ai cosentini puoi costruire il megaponte di Calatrava utilizzando i fondi che la Regione Calabria ha elargito per l’edilizia sociale. Puoi organizzare anche una mostra di Van Gogh nel Museo multimediale e far condividere l’ingresso con il Mc Donald’s. Puoi addirittura chiedergli che con i soldi pubblici vengano pagati i debiti personali del sindaco. Quello che non puoi fare ai cosentini è fargli perdere 3 a 0 a tavolino la partita che la squadra ...

Maltempo Verona : il sindaco sul Lungadige Attiraglio in aiuto agli abitanti : Sul Lungadige Attiraglio, la zona più colpita dal Maltempo di ieri, è al lavoro da questa mattina il sindaco di Verona Federico Sboarina, assieme ad assessori, consiglieri comunali e ai presidenti delle municipalizzate Amia e Agsm, per aiutare gli abitanti che si sono ritrovati con le case invase dal fango (circa una decina). “La conta dei danni si farà dopo, adesso è più urgente dare una mano alle persone. C’è gente che ha perso ...

Maltempo Verona : il Ministro Fontana in contatto con sindaco e Regione : “Da ieri sera sono in costante contatto con il sindaco di Verona Federico Sboarina e il prefetto Salvatore Mulas per avere aggiornamenti sulla situazione in corso e sulle conseguenze dell’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta su citta’ e provincia nelle ultime ore. Mi sono subito attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha garantito la massima collaborazione ed e’ in costante dialogo con la ...