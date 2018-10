Ventura | “Spero che la mia carriera non sia finita”

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ospite ieri sera di Pressing, su Canale 5, Gian Pierotorna indietro di un anno, a quel doppio spareggio con gli scandinavi che negò agli azzurri la qualificazione ai Mondiali per la prima volta in sessant’anni.si è soffermato anche sulla sconfitta con la Spagna: “Uno scenario prevedibile: in quel momento loro erano una delle squadre più forti del mondo e tutti dicevano che molto probabilmente saremmo andati ai playoff. Poi, quando è successo, questa cosa non è stata più accettata. Mi sono dato un’infinità di colpe personali quando ho capito che non ero più l’allenatore e avrei dovuto lasciare molto prima. Le colpe sono state anche di aver tollerato delle situazioni che ritenevo inaccettabili“. Con la Svezia “non c’erano i presupposti per una vittoria”, secondo l’ex ct, che non ci sta a fare da unico capro ...