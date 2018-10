Ventura | «Per la Nazionale rifiutate offerte importanti | non rifarei quella scelta»

Simona Ventura e Stefano Bettarini : famiglia riunita per il compleanno di Niccolò : Quest’anno il compleanno di Niccolò Bettarini è stato davvero speciale e ha riunito Stefano Bettarini e Simona Ventura. I due sono separati da anni, ma dopo incomprensioni, liti e frecciatine, sono tornati a sorridere insieme per amore dei figli. Oggi Simona Ventura è fidanzata con Gerò Carraro, mentre Bettarini è legato a Nicoletta Larini, con cui ha partecipato a Temptation Island Vip, programma condotto dall’ex moglie. Nel corso ...

Ventura : “Spero che la mia carriera non sia finita” : Ospite ieri sera di Pressing, su Canale 5, Gian Piero Ventura torna indietro di un anno, a quel doppio spareggio con gli scandinavi che negò agli azzurri la qualificazione ai Mondiali per la prima volta in sessant’anni. Ventura si è soffermato anche sulla sconfitta con la Spagna: “Uno scenario prevedibile: in quel momento loro erano una delle squadre più forti del mondo e tutti dicevano che molto probabilmente saremmo andati ai ...

Simona Ventura : "Per anni ho fatto i test antidroga. Volevano togliermi i figli" : Temptation Island Vip è un gran successo e Simona Ventura ha trovato in questo programma la sua "rivincita".Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, dell'accoltellamento del figlio Niccolò Bettarini e del suo lavoro. Ma quello che più colpisce in questa chiacchierata sono le sue parole su un problema che ha dovuto affrontare in passato,il momento più difficile della sua vita. "Quando uscivo dal divorzio .- spiega ...

Simona Ventura : "Appoggerò sempre Stefano Bettarini. Matrimonio con Gerò Carraro? Per ora non ci pensiamo" : In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simona Ventura ha ripercorso la grande paura vissuta la scorsa estate a seguito dell'aggressione subita dal figlio 19enne Niccolò, accoltellato davanti ad una discoteca milanese:La telefonata che nessuna madre vorrebbe ricevere è arrivata di notte, mentre viaggiavo per lavoro dalla Calabria a Torino, ma una mamma certe cose le sente: in cuor mio, sapevo che non poteva ...

Simona Ventura sulla giovane fidanzata di Stefano Bettarini : “Ho visto una ragazza innamorata e persa - ho provato a consigliarla” : Simona Ventura, Stefano Bettarini e la fidanzata, Nicoletta Larini saranno ospiti di Verissimo nella puntata in onda domani. I tre hanno animato questa edizione di Temptation Island e con Silvia Toffanin hanno parlato del loro rapporto: “Temptation ha una struttura talvolta feroce. Il momento del falò è stato molto forte. Ci tenevo a trasmettere un messaggio importante: si può non essere più sposati, ma mai smettere di essere genitori. ...

Simona Ventura - gli auguri per il suo Niccolò : "Un compleanno diverso dagli altri" : Il figlio della conduttrice e di Stefano Bettarini compie 20 anni. Per lui, dopo la drammatica aggressione di questa estate...

Simona Ventura : "Per anni - ho fatto analisi per dimostrare di non drogarmi. Volevano togliermi i figli per farmi male" : "Il momento più difficile? Quando uscivo dal divorzio. Da dieci, undici anni, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi due anni a cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero". Con la conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura è tornata sulla cresta dell'onda. La conduttrice, che ora collabora con la ...

Simona Ventura : il post dolcissimo per la sorella Sara : Simona Ventura su Instagram dedica un post dolcissimo alla sorella Sara, aprendo il suo cuore. In questi giorni il cast di Pechino Express si è arricchito con due nuovi arrivi, si tratta di Sarah Balivo e Sara Ventura, rispettivamente le sorelle di Caterina Balivo e Simona Ventura. In vista di questa avVentura televisiva, Super Simo ha voluto fare il suo imbocca al lupo alla sorella minore, pubblicando un post commovente sui ...

