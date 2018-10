Ventura al Chievo | c' è l' offerta Ore decisive per il ritorno dell' ex ct

Serie A - arriva il primo esonero : il Chievo silura D'Anna - Ventura ad un passo : Salta la prima panchina in Serie A in questa stagione: il Chievo ha comunicato di aver dato il benservito a Lorenzo D'Anna dopo il pessimo avvio in campionato, fatale al tecnico clivense la sconfitta contro il Milan. Al suo posto il candidato numero 1 è Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale italiana, che tornerebbe in panchina dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali: "Spero che la mia carriera non sia finita" ha dichiarato ieri sera ...

Panchina Chievo - ore contate per D’Anna : Ventura sorpassa Iachini nelle preferenze di Campedelli : Il presidente Campedelli avrebbe deciso di chiudere l’accordo con Ventura, per via delle richieste di Iachini che vuole un biennale a prescindere dalla categoria Continua il testa a testa tra Ventura e Iachini per la Panchina del Chievo, che ormai non appartiene più a Lorenzo D’Anna. Il presidente Campedelli sta facendo le sue valutazioni, ma nelle ultime ore sembrano salire vertiginosamente le quotazioni di Ventura. L’ex ...

Higuaìn e BonaVentura colpi vincenti - battuto il Chievo 3-1 : Il Milan ha ottenuto tre punti battendo il ChievoVerona per 3 reti ad 1 grazie alla doppietta di Gonzalo Gerardo Higuaìn ed al gol di Jack Bonaventura (tutti e tre su assist di Suso). Per i veronesi ha segnato Pellissier, uno dei giocatori più longevi della Serie A, nel secondo tempo. In quel di San Siro i rossoneri sono scesi in campo col 4-3-3 con Gigio Donnarumma in porta, Calabria e Ricardo Rodrìguez sulle fasce, Musacchio e Zapata scelta ...

Chievo-D'Anna - è finita : Iachini in pole su Ventura : Quella contro il Milan sarà con ogni probabilità la sua ultima gara alla guida del Chievo Verona : la sconfitta per 3-1 contro i rossoneri a San Siro, infatti, ha definitivamente convinto il ...

