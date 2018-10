Venezia | ' Potrebbe fare schifo' | ventenne di colore discriminata da un ristoratore

Blastingnews

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Judith Romanello è unadi Spinea di origini caraibiche e con la pelle scura. Come tante altre ragazze della sua età, è solare e volenterosa, studia e ha una bella presenza. Judith vuole lavorare ma, recentemente, è stata protagonista di un brutto episodio di discriminazione. Il titolare di un ristorante di, in cui avrebbe voluto lavorare come cameriera, le ha detto: "ai miei clienti". La ragazza, mortificata e sdegnata, ha voluto raccontare la vicenda su Facebook, incassando la solidarietà del popolo del web. Quell'uomo l'ha respinta, non l'ha assunta a causa deldella pelle. Judith è stata adottata da una famiglia italiana Non basta la voglia di lavorare, non basta essere giovani e volenterosi per trovare un impiego. Per unno i lavoratori devono avere anche la pelle chiara. Judith Romanello, aspirante cameriera di, ...