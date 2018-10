Valerio Merola | eliminato al televoto | Elia rimane | GF Vip 3

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - 3a PUNTATA/ Eliminato Valerio Merola - diretta : Battista incontra Alessandra Moretti : GRANDE FRATELLO Vip 2018, diretta terza PUNTATA: secondo Eliminato, nuove nomination e un nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:36:00 GMT)

GF Vip : Valerio Merola eliminato. Battista si commuove per Elia : Grande Fratello Vip: Valerio Merola fuori e Battista piange per Elia Siamo alla terza puntata del GF Vip ma la carne al fuoco è già tanta. Valerio Merola è stato eliminato dopo Lisa Fusco, perdendo al televoto contro Elia Fongaro, Jane Alexander e Ivan Cattaneo. Merola è stato votato da una maggioranza decisamente netta: addirittura il 47% del pubblico ha voluto che uscisse dalla Casa più spiata d’Italia. Senza ombra di dubbio, il ...

Valerio Merola - secondo eliminato/ Scontro con Silvestrin : “Non so chi sia” (Grande Fratello Vip 2018) : Valerio Merola, sarà eliminato? Il pubblico è pronto a prendere una decisione importante con il personaggio televisivo finito al televoto e ora a rischio. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:17:00 GMT)

Maurizio Battista si ritira?/ Lite con Valerio Merola in diretta : "Sei un poraccio!" (Grande Fratello Vip) : Maurizio Battista, il comico al momento è il personaggio più discusso all'interno della casa. La Lite con Enrico Silvestrin ha complicato la sua avventura. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:05:00 GMT)

MAURIZIO BATTISTA SI RITIRA?/ La Giorgi parla di tensioni con Valerio Merola (Grande Fratello Vip) : MAURIZIO BATTISTA, il comico al momento è il personaggio più discusso all'interno della casa. La lite con Enrico Silvestrin ha complicato la sua avventura. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:22:00 GMT)

Valerio Merola - sarà eliminato?/ Lite con Battista : gli strascichi del "tradimento" (Grande Fratello Vip 2018) : Valerio Merola, sarà eliminato? Il pubblico è pronto a prendere una decisione importante con il personaggio televisivo finito al televoto e ora a rischio. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:24:00 GMT)

Elia Fongaro ci prova con la Marchesa? Parla Valerio Merola : Valerio Merola lancia la bomba: Elia Fongaro cotto della Marchesa? Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip sono nate numerose coppie e, anche quest’anno, il pubblico da casa spera di poterne vedere delle nuove. C’è chi punta su Giulia Salemi e Francesco Monte o sempre sull’ex tronista di Maria De Filippi e Silvia Provvedi. E poi c’è chi come Valerio Merola crede che tra Elia Fongaro e la Marchesa ...

GF VIP choc – Valerio Merola : “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto : Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. L'articolo GF VIP choc – Valerio Merola: “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Valerio Merola - storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 : Valerio Merola racconta la sua storia al GF VIP 2018 Valerio Merola ha raccontato una storia al Grande Fratello Vip 3 che non è passata di certo inascoltata. Il conduttore televisivo ha aperto il suo cuore e ha spiegato che, nella sua vita, quello che conta di più è la famiglia. A lui manca tanto […] L'articolo Valerio Merola, storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - volano stracci fra Valerio Merola e Maurizio Battista : Sono ore piuttosto particolari queste nella casa del Gf Vip , i concorrenti iniziano a conoscersi e sta diventando sempre più difficile mantenere segrete le antipatie. Ma i primi litigi - come spesso ...

Grande Fratello Vip - Valerio Merola fuori controllo : 'C*** - pezzo di m***' - esplosione di rabbia in diretta : Tutti contro Valerio Merola al Grande Fratello Vip . Volano insulti nella casa del reality di Canale 5 e il motivo, dopo appena una settimana, è già la spesa. I coinquilini accusano il Merolone di non ...

Valerio Merola ha avuto parole decisamente dure per Battista e nello sfogo non ha risparmiato Enrico Silvestrin : parole molto dure fra Valerio Merola e Maurizio Battista, non è stato risparmiato neanche Enrico Silvestrin. Nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2018‘, c’è chi è convinto di essere stato pugnalato alle spalle. Stiamo parlando di Valerio Merola. In queste ore, il gieffino ha manifestato la sua delusione e incredulità per il fatto di essere stato nominato da Maurizio Battista. Così, ha avuto parole decisamente dure per quello che reputava ...

Lite al Grande Fratello Vip : Valerio Merola sbotta contro Battista ed Elia : Il buonismo dei primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 è solo un lontano ricordo. Dopo la diretta di lunedì 1° ottobre, infatti, gli equilibri tra alcuni concorrenti sono venuti meno, sfociando in vere e proprie liti. Protagonista indiscusso di tali diverbi è stato Valerio Merola, che ha trovato più di qualche argomento di discussione con gli altri compagni della Caverna. Il primo ad essere preso di mira è stato ...