Utilizzato per la prima volta l’editing genetico in utero su animali da laboratorio

Rockstar Games ha Utilizzato oltre 1000 attori per gli NPC di Red Dead Redemption 2 : Negli ultimi tempi i fan di Red Dead Redemption 2 hanno ricevuto una grande quantità di nuove informazioni, oltre al nuovo video di gameplay. Ma, a quanto pare, i dettagli sull'atteso gioco continuano a invadere la rete.Come segnala Gamingbolt, Rockstar Intel ha recentemente pubblicato una serie di nuovi aggiornamenti sul proprio account Twitter che hanno rivelato molti dettagli accurati sul gioco. Apprendiamo che Rockstar Games ha utilizzato ...

WhatsApp Utilizzato per lo spaccio di droga a minorenni - arrestato un 19enne : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, merito della velocita' e la facilita' di utilizzo: parliamo ovviamente di WhatsApp [VIDEO], diventato oramai strumento molto utile di comunicazione per gli utenti. Capita però che questo strumento di comunicazione possa venire usato per motivi illeciti: è il caso di un giovane ragazzo di 19 anni che, tramite un gruppo WhatsApp e utilizzando un linguaggio in codice, distribuiva e ...

WhatsApp Utilizzato per lo spaccio di droga a minorenni - arrestato un 19enne : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, merito della velocità e la facilità di utilizzo: parliamo ovviamente di WhatsApp, diventato oramai strumento molto utile di comunicazione per gli utenti. Capita però che questo strumento di comunicazione possa venire usato per motivi illeciti: è il caso di un giovane ragazzo di 19 anni che, tramite un gruppo WhatsApp e utilizzando un linguaggio in codice, distribuiva e spacciava droga ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Dovrà essere Utilizzato solo per spese fatte in Italia” : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha aggiunto ulteriori dettagli sullla legge di Bilancio e sul Reddito di cittadinanza: "Se hai un appartamento e chiedi il Reddito Di cittadinanza, dai 780 euro ti viene stornato il cosiddetto affitto imputato, quindi dai 780 euro dei redditi zero arrivi a circa 400 euro".Continua a leggere

Aerosol - per i bambini non serve/ Contro il raffreddore è inutile : invece è Utilizzato moltissimo : Per i bambini l'Aerosol non serve, Contro il raffreddore infatti è inutile: in Italia, e non solo, invece è davvero molto utilizzata. Un mito da sfatare per la dottoressa Susanna Esposito.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:02:00 GMT)