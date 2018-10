USA | “Michael” è ufficialmente un uragano | molto pericoloso per la Florida | a Cuba già

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Un sistema tropicale si è rapidamente intensificato nell’Michael a largo della Penisola dello Yucatan e le acque calde del Golfo del Messico sulle quali si sposterà potrebbero continuare ad alimentare il suo rafforzamento. Michael potrebbe trasformarsi in un grande(categoria pari o superiore a 3) con venti che potrebbero raggiungere i 178 km/h entro la giornata di domani, 9 ottobre, prima di un “landfall” atteso sulla, che avrebbe gravi conseguenze. Secondo gli ultimi aggiornamenti di oggi, 8 ottobre, Michael ha venti massimi di circa 120 km/h e si trova circa 80 km a ovest della punta occidentale die circa 220 km a est-nordest di Cozumel, in Messico, muovendosi a circa 11 km/h. Inè già stato emanato lo stato di emergenza per 26 contee, sono state mobilitate risorse e sono stati attivati 500 uomini dellaNational Guard per una tempesta ...