Usa Instagram come un professionista con questi Trucchi

Antonella Clerici - il caso dello stipendio fantasma. Elisa Isoardi si scUsa su Instagram : Antonella Clerici non conduce più La Prova del Cuoco ma, secondo indiscrezioni, percepisce ancora uno stipendio per quella trasmissione. Invece Elisa Isoardi, che ha sostituito da settembre la storica presentatrice, è sempre più in crisi. Tanto che sul suo profilo Instagram ammette le difficoltà, ringrazia per le critiche e promette di aggiustare il tiro (come fece Caterina Balivo con successo). Dunque, grossi guai a La Prova del Cuoco. Ma ...

Veronica Gentili si scUsa con Vittorio Feltri. Che pubblica su Libero le sue foto Instagram : Mi dispiace direttore, ti chiedo scusa se ti ho offeso e se ti ho mancato di rispetto. Dirti che non ne avessi la minima intenzione suona pleonastico, ma per quanto banale è l’assoluta verità. Ho per te non solo assoluto rispetto ma anche profonda stima, e non mi sarei mai sognata in nessun contesto che esulasse da una stupida battuta ridanciana in privato con un amico, di fare esternazioni del genere.Con queste parole Veronica Gentili si ...

Trono classico - Sara smascherata chiede scUsa su Instagram : Molti telespettatori di 'Uomini e Donne' sono rimasti colpiti dalle nuove rivelazioni riguardo il Trono della scorsa stagione di Sara Affi Fella. Qualche giorno fa Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha pubblicato un post asserendo che alcune persone hanno ingannato la trasmissione usandola come un trampolino di lancio. Nella giornata di domenica 23 settembre Maria De Filippi durante la registrazione della puntata, ha voluto fare chiarezza ...

Grande Fratello Vip 3 : Enrico Silvestrin accUsato di omofobia. Durante una diretta Instagram - ripete la parola “ricch**one!” : Grande Fratello Vip 3: Enrico Silvestrin è omofobo? Queste le ultime news che circolano sul web. Ma sarà veramente così? O l’ex vj di MTV e prossimo concorrente della Casa più spiata d’Italia era solo ironico? Scopriamo assieme le frasi “incriminate” o se trattasi semplicemente di ironia. Enrico Silvestrin accusato di omofobia Prima l’esposto del Codacons contro Francesco Monte ora arrivano le accuse di omofobia contro Enrico Silvestrin? Cosa ...

Uomini e Donne gossip - Manfredi Ferlicchia : paUsa da Instagram : Uomini e Donne gossip: per quale motivo l’ex corteggiatore Manfredi Ferlicchia si allontana dai social? Uno degli storici protagonisti di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha postato uno strano messaggio su Instagram. Il personaggio in questione è Manfredi Ferlicchia, ex corteggiatore di Giorgia Lucini. Il biondo ragazzo dagli occhi azzurri, all’epoca conquistò la tronista […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Manfredi ...

Corona chiede scUsa su Instagram dopo la rissa in un ristorante a Milano : Si intitola "Mea culpa" il video con cui Fabrizio Coprona ha chiesto scusa su Instagram, per una rissa scoppiata venerdì sera in un ristorante a Milano: «È difficile spiegare cosa si prova durante ...

Chiara Ferragni chiude il suo profilo Instagram?/ Video : "una paUsa per rifocillare la mia mente" - ma i fan... : Chiara Ferragni si prende una pausa dai social network: dopo il Video nel quale spegne il cellulare, la fashion blogger non dà più notizie di sé su Instagram.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Lili Reinhart in topless su Instagram - la foto postata da Cole Sprouse per il compleanno della sua mUsa : In occasione del suo ventiduesimo compleanno, Cole Sprouse ha condiviso una foto di Lili Reinhart in topless per farle dei teneri auguri. I due attori di Riverdale hanno sempre nascosto la loro relazione, ma questa è la prima volta che l'interprete di Jughead Jones parla a cuore aperto dei sentimenti verso la sua "musa". Cole infatti, oltre che attore, è anche fotografo e sul suo profilo Instagram si possono notare diversi scatti artistici, dove ...

Ema Stokholma accUsa Pesci su Instagram : 'maniaco e violento' : La dj e conduttrice ha utilizzato il 'social delle selfie' per denunciare l'imprenditore parmense, attivo nel mondo della moda, arrestato per stupro. E se la prende con chi lo sta difendendo

Ema Stokholma accUsa Pesci su Instagram : “maniaco e violento” : Ema Stokholma, modella, dj e conduttrice radiofonica, concorrente alla sesta edizione di Pechino Express, ha scelto un social per dire la sua su Federico Pesci, il quarantaseienne imprenditore di Parma, attivo nel mondo della moda, che assieme al suo spacciatore, il cinquantaduenne nigeriano Wilson Ndu Anihem, è stato di recente arrestato con l’accusa di aver trattenuto per ore, legato, seviziato, picchiato e stuprato una giovane di 21 ...

Quando lo shopping è 'Usa e getta' : una persona su 10 compra solo per uno scatto su Instagram : ... hanno senz'altro contribuito alla nascita di questo fenomeno, il nuovo servizio 'try before you buy it' , prova prima di comprare, , instituito ultimamente da molti e-commerce dedicati al mondo ...

Quando lo shopping è Usa e getta : uno su 5 compra solo per uno scatto su Instagram : ... hanno senz'altro contribuito alla nascita di questo fenomeno, il nuovo servizio 'try before you buy it', prova prima di comprare,, instituito ultimamente da molti e-commerce dedicati al mondo ...

Silvia Provvedi contro Corona : «Mi sbarazzo di ciò che non è salutare». Su Instagram l'accUsa pesantissima : Silvia Provvedi chiude definitivamente il suo rapporto con Fabrizio Corona. È ormai qualche giorno che i due si sono lasciati, stavolta (pare) in modo definitivo. Ora la metà...

Si Può Usare La Chat Di Instagram Direct Su PC - Mac - Web E Chrome? : Vuoi Usare Instagram Direct su computer, PC, Windows, Mac, Web e Chrome? Scopriamo insieme come si può gestire la Chat di Instagram direttamente da computer Instagram Direct per PC, Mac e Computer: come si fa? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a Instagram, il social network del momento che sta riscuotendo un incredibile successo in Italia. Oggi in particolare […]