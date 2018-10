: Usa, beni congelati per oligarca russo - NotizieIN : Usa, beni congelati per oligarca russo - TelevideoRai101 : Usa, beni congelati per oligarca russo - parlamentonews : PER WASHINGTON E' VICINO A LEADER MAFIA MOSCA E PUTIN Gli Stati Uniti hanno congelato tutti i beni nel Paese dell'o… -

Gli Usa hanno congelato tutti idell'Oleg Deripaska,che le autorità statunitensi ritengono vicino alla mafia russa e al Presidente Putin.Lo scrive il New York Post. Magnate dell'alluminio,con una lussuosa casa nell'Upper East a New York,Deripaska è finito nella lista delle sanzioni per il suo presunto coinvolgimento in riciclaggio,racket,corruzione e omicidi(Di lunedì 8 ottobre 2018)