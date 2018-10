Uomini e Donne | Giovanni Cuocci a Mara Fasone | Vivimi e lasciati andare | perché ho

Uomini e Donne - Un altro scandalo sul programma? Il video hot di un corteggiatore potrebbe essere finito in rete : Un corteggiatore di 'Uomini e Donne' protagonista di un video hot diffuso in rete? Rimane segreta l'identità del ragazzo che avrebbe preso parte al filmino Dopo il ' caso Sara Affi Fella' , che ha ...

Uomini e Donne – Un altro scandalo sul programma? Il video hot di un corteggiatore potrebbe essere finito in rete : Un corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ protagonista di un video hot diffuso in rete? Rimane segreta l’identità del ragazzo che avrebbe preso parte al filmino Dopo il ‘caso Sara Affi Fella’, che ha sconvolto il pubblico e la redazione di ‘Uomini e Donne‘, un altro scandalo potrebbe abbattersi sul programma di Maria De Filippi. Secondo il sito trashitaliano.it, starebbe circolando in rete un video hot ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : il ritorno social dopo lo scandalo : Prima o poi sarebbe dovuto succedere: Sara Affi Fella è tornata su Instagram. La ex tronista di Uomini e donne, dopo la rivelazione – da parte del suo ex fidanzato – della truffa organizzata dalla ragazza nei confronti del dating show di Maria De Filippi aveva chiuso il profilo Instagram sommersa dalle critiche e dagli insulti. Ora, però, il ritorno. In realtà la giovane di Venafro non ha riattivato l’account social, ma è ...

Uomini e Donne anticipazioni : LORENZO e LUIGI si “contendono” GIULIA : Domenica 7 settembre 2018 sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Come staranno proseguendo i percorsi dei tronisti LORENZO Riccardi, Mara Fasone, Teresa Langella e LUIGI Mastroianni? Scopriamolo insieme attraverso le anticipazioni. La scorsa settimana LORENZO era rimasto piuttosto affascinato da GIULIA, spiegando a Maria De Filippi di avere avuto una curiosità nei suoi riguardi maggiori rispetto alle altre ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 7 ottobre 2018 : Lorenzo e Luigi litigano per Giulia! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 7 ottobre 2018: Lorenzo sollecita Giulia a fare una scelta. Luigi è molto interessato a lei… Anticipazioni Uomini e Donne: Luigi da’ a Lorenzo dell’incoerente, mentre Mara continua a non fidarsi di Andrea! Teresa battibecca con Antonio! Giulia indecisa tra i due tronisti… Mara, Lorenzo, Luigi e Teresa di nuovo presso gli studi Elios di Roma per la registrazione ...

Andrea Dal Corso eliminato a Uomini e Donne? L’inaspettata decisione di Mara : Mara Fasone elimina Andrea Dal Corso? Anticipazioni di Uomini e Donne Andrea Dal Corso è stato eliminato a Uomini e Donne? Anticipazioni e curiosità dell’ultima registrazione non mancano. Sappiamo cosa ha deciso di fare Mara Fasone. Ha molti dubbi sull’ex tentatore di Temptation Island. Troppi. La loro frequentazione non decolla e molto presto Mara potrebbe […] L'articolo Andrea Dal Corso eliminato a Uomini e Donne? ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luigi e Lorenzo di nuovo rivali - colpo di scena : anticipazioni Uomini e Donne, triangolo amoroso: Luigi, Lorenzo e Giulia Questa Domenica pomeriggio, 7 Ottobre 2018, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Prima di tutto, Maria De Filippi ha parlato dei troni di Luigi e Lorenzo. Nella precedente registrazione, Riccardi ha confessato di essere molto attratto da una […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Luigi e Lorenzo di nuovo rivali, colpo di ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Due vittorie per l’Argentina tra gli Uomini e l’Ungheria tra le donne : Si è conclusa la prima giornata della fase preliminare di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sono scese in campo 20 formazioni, che hanno dato vita a 10 incontri, 5 in campo maschile e 5 in quello femminile. Non ci sarà la nazionale femminile italiana, mentre quella maschile farà il suo esordio solamente mercoledì nella doppia sfida contro la Lituania e il Kirghizistan. Di seguito tutti i risultati di ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Marco De Tullio e Anna Pirovano in finale nei 400 sl Uomini e 200 misti donne. Thomas Ceccon in evidenza nei 100 dorso : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la piscina sudamericana ha riservato ottimi riscontri agli atleti nostrani impegnati nelle prime specialità in programma. Nelle heat dei 100 dorso uomini l’atteso Thomas Ceccon ha ottenuto il terzo tempo dell’overall siglando il crono di 55″33 e mettendo in mostra una buona seconda vasca (28″67). Un riscontro buono per l’allievo di ...

