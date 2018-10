Uomini e Donne | Gemma Galgani regina di cuori | fuori dallo studio trova un altro uomo

Uomini e Donne – Tina Cipollari riporta una segnalazione : “Gemma sta con un uomo di 46 anni” Guarda il VIDEO : Fuoco e fiamme tra Tina e Gemmma nella puntata di lunedì. L’atmosfera si infiamma quando Tina accusa la dama L'articolo Uomini e Donne – Tina Cipollari riporta una segnalazione: “Gemma sta con un uomo di 46 anni” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Marta Pasqualato - il nuovo fidanzato è Simone Stinà/ Felicissima dopo Uomini e Donne : la sorpresa d'amore : Marta Pasqualato, il nuovo fidanzato è Simone Stinà. La conferma arriva su Instagram, dove l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne posta una foto con una dedica(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:01:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari e l'offesa più grave da un signore del pubblico. Clamoroso dalla De Filippi : La puntata odierna, di lunedì 8 ottobre, di Uomini e Donne si è aperta con una sfuriata di Tina Cipollari contro il pubblico. Il motivo è dato dalle esternazioni di un signore presente in studio che ...

NINO CASTANOTTO VS BARBARA DE SANTI / Uomini e donne - scoppia la lite anche con Gemma : "Con me non funziona" : Nuova lite tra NINO CASTANOTTO e BARBARA De SANTI nel Trono Over di Uomini e donne: l'oggetto di contesa è la dignità del lavoro, con i paragoni discutibili della dama.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:10:00 GMT)

GEMMA GALGANI TRA ROCCO E MARCO / Uomini e donne - Cappagli va via ma arriva Maurizio! (Trono Over) : GEMMA GALGANI, dama del Trono Over di Uomini e donne, riceve un anello da ROCCO ma il cavaliere la delude ancora una volta. Intanto MARCO insiste ancora...(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/10 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tina che si rivolge a un signore del pubblico insinuando ironicamente che le abbia rivolto parole poco carine al suo ingresso. Chiuso il simpatico siparietto si torna alla storia di Gemma e Rocco chiusa bruscamente nell’ultima puntata. La dama torinese si sfoga con la Redazione e successivamente va in camerino da Rocco per cercare un chiarimento. Lui difende la sua decisione, è troppo geloso per ...

Uomini E DONNE/ Tutti contro Gemma Galgani : Tina Cipollari furiosa "Sei finta!" (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e trono over news: continua la frequentazione tra Gemma Galgani e Rocco. Inizia una favola d'amore o per la dama è in arrivo una nuova delusione?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Uomini e Donne – Chi è Giulia Cavaglia? La sexy corteggiatrice di Lorenzo e Luigi che ha mandato fuori di testa i due tronisti [GALLERY] : Giulia Cavaglia è la corteggiatrice di Luigi e Lorenzo che ha stregato i due tronisti di Uomini e Donne appena giunta nel programma di Maria De Filippi Se la contendono a colpi di esterne e balli, stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni che a ‘Uomini e Donne‘ hanno messo gli occhi su Giulia Cavaglia. La bellissima corteggiatrice protagonista delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, secondo le ...

Gemma Galgani tra Rocco e Marco / Uomini e donne - lite e lacrime in camerino : "Non ce la faccio" (Trono Over) : Gemma Galgani, dama del Trono Over di Uomini e donne, riceve un anello da Rocco ma il cavaliere la delude ancora una volta. Intanto Marco insiste ancora...(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Uomini e donne - Maria De Filippi senza precedenti : chi accoglie in studio giovedì - terremoto televisivo : Piccola grande rivoluzione televisiva. Uomini e donne cede il posto a Temptation Island Vip . giovedì 11 ottobre andrà in onda dalle 14.45 su Canale 5, anticipa il sito di Davide Maggio, una puntata ...

Temptation Island Vip al posto di Uomini e donne. Ecco quando : Martedì 9 ottobre 2018 ci sarà l’ultima puntata del reality dei sentimenti e delle tentazioni dove una strepitosa Simona Ventura ne guida il racconto. Siamo in grado di anticiparvi che Uomini e Donne dedicherà una puntata speciale a Temptation Island Vip. Vediamo per quanto è prevista la messa in onda della puntata speciale. Uomini e Donne cede il posto a Temptation Island Vip: Ecco quando in TV – Ci sarà anche Simona Ventura Ci si era un ...

Uomini e Donne non va in onda : giovedì arriva Simona Ventura : Simona Ventura prende il posto di Uomini e Donne: la novità giovedì 11 ottobre Uomini e Donne non va in onda con i tronisti e i corteggiatori. Maria De Filippi condurrà una puntata speciale nello studio del dating sentimentale dedicata a Temptation Island Vip. La prima edizione del reality condotta da Simona Ventura è stata un successo sotto tanti punti di visti, dagli ascolti al cast vincente fino alle dinamiche. Se la prima puntata è stata ...

BOOM! Uomini e Donne giovedì lascia il posto a Temptation Island Vip : Simona Ventura Uomini e Donne cede il posto a Temptation Island. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che giovedì 11 ottobre andrà in onda dalle 14.45 su Canale 5 una puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island Vip. Maria De Filippi accoglierà in studio Simona Ventura e il cast del reality prodotto da Fascino e in onda domani sera con l’ultima puntata, nella quale ci saranno i falò finali a decretare ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma non lascia il Trono Over : Uomini e Donne, otto dame per Rocco: la reazione di Gemma Tra i programmi più amati dal pubblico italiano c’è senz’altro Uomini e Donne di Maria De Filippi e quest’oggi andrà in onda una nuova puntata del Trono Over dove dame e cavalieri si mettono in gioco al fine di trovare una storia d’amore in grado di accompagnarli fino alla fine dei loro giorni. Da anni ormai la veterana del Trono Over Gemma Galgani è alla ricerca ...