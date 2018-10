Uomini e Donne | chi è Claudio Leotta della redazione

Uomini e Donne - Gemma Galgani regina di cuori : fuori dallo studio trova un altro uomo : Gemma Galgani si vede con un altro uomo fuori dagli studi di Uomini e Donne . È questa la notizia-bomba lanciata da Tina Cipollari nel corso della puntata odierna, di lunedì 8 ottobre, del trono over. ...

Marta Pasqualato - il nuovo fidanzato è Simone Stinà/ Felicissima dopo Uomini e Donne : la sorpresa d'amore : Marta Pasqualato, il nuovo fidanzato è Simone Stinà. La conferma arriva su Instagram, dove l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne posta una foto con una dedica(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:01:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari e l'offesa più grave da un signore del pubblico. Clamoroso dalla De Filippi : La puntata odierna, di lunedì 8 ottobre, di Uomini e Donne si è aperta con una sfuriata di Tina Cipollari contro il pubblico. Il motivo è dato dalle esternazioni di un signore presente in studio che ...

NINO CASTANOTTO VS BARBARA DE SANTI / Uomini e donne - scoppia la lite anche con Gemma : "Con me non funziona" : Nuova lite tra NINO CASTANOTTO e BARBARA De SANTI nel Trono Over di Uomini e donne: l'oggetto di contesa è la dignità del lavoro, con i paragoni discutibili della dama.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:10:00 GMT)

GEMMA GALGANI TRA ROCCO E MARCO / Uomini e donne - Cappagli va via ma arriva Maurizio! (Trono Over) : GEMMA GALGANI, dama del Trono Over di Uomini e donne, riceve un anello da ROCCO ma il cavaliere la delude ancora una volta. Intanto MARCO insiste ancora...(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/10 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tina che si rivolge a un signore del pubblico insinuando ironicamente che le abbia rivolto parole poco carine al suo ingresso. Chiuso il simpatico siparietto si torna alla storia di Gemma e Rocco chiusa bruscamente nell’ultima puntata. La dama torinese si sfoga con la Redazione e successivamente va in camerino da Rocco per cercare un chiarimento. Lui difende la sua decisione, è troppo geloso per ...

Uomini E DONNE/ Tutti contro Gemma Galgani : Tina Cipollari furiosa "Sei finta!" (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e trono over news: continua la frequentazione tra Gemma Galgani e Rocco. Inizia una favola d'amore o per la dama è in arrivo una nuova delusione?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Uomini e Donne – Chi è Giulia Cavaglia? La sexy corteggiatrice di Lorenzo e Luigi che ha mandato fuori di testa i due tronisti [GALLERY] : Giulia Cavaglia è la corteggiatrice di Luigi e Lorenzo che ha stregato i due tronisti di Uomini e Donne appena giunta nel programma di Maria De Filippi Se la contendono a colpi di esterne e balli, stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni che a ‘Uomini e Donne‘ hanno messo gli occhi su Giulia Cavaglia. La bellissima corteggiatrice protagonista delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, secondo le ...

Gemma Galgani tra Rocco e Marco / Uomini e donne - lite e lacrime in camerino : "Non ce la faccio" (Trono Over) : Gemma Galgani, dama del Trono Over di Uomini e donne, riceve un anello da Rocco ma il cavaliere la delude ancora una volta. Intanto Marco insiste ancora...(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:55:00 GMT)

BOOM! Uomini e Donne giovedì lascia il posto a Temptation Island Vip : Simona Ventura Uomini e Donne cede il posto a Temptation Island. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che giovedì 11 ottobre andrà in onda dalle 14.45 su Canale 5 una puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island Vip. Maria De Filippi accoglierà in studio Simona Ventura e il cast del reality prodotto da Fascino e in onda domani sera con l’ultima puntata, nella quale ci saranno i falò finali a decretare ...