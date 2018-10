Uno dei tre presidenti bosniaci sarà il serbo nazionalista Milorad Dodik

Pfas in Veneto - “a scuola usano acqua del rubinetto - che è inquinata. Uno scandalo sulla pelle dei nostri figli” : La scoperta più drammatica l’hanno fatta con il rientro a scuola. “Pensavamo di aver vinto una battaglia almeno nelle scuole elementari di Montagnana, in provincia di Padova, dove l’anno scorso l’acqua usata era quella dei ‘boccioni’. Adesso hanno ripreso a cucinare i pasti utilizzando l’acqua dell’acquedotto, inquinato dalle sostanze Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche già penetrate nelle falde, ...

Rosario Livatino - santo il giudice ucciso dalla mafia?/ Processo canonizzazione - Uno dei killer testimonia : Rosario Livatino, santo il giudice ucciso dalla mafia? Si è chiusa la prima fase del Processo di canonizzazione, e uno dei killer figura nella lista dei 45 testimoni. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Era Uno dei volti di ‘’Bim Bum Bam’’. Indimenticabile Carlotta : ecco che fine ha fatto : Carlotta Pisoni Brambilla è uno dei volti più longevi di Bim Bum Bam, il programma televisivo per bambini trasmesso su Italia 1 e Canale 5 per oltre vent’anni, dal 1981 al 2002. Carlotta ha mantenuto la conduzione della trasmissione pomeridiana fino al 2000 insieme a Debora Magnaghi, Marco Bellavia e Manuela Blanchard. La Brambilla è stata molto apprezzata anche nella produzione di quattro stagioni della produzione dedicata alle ...

NBA - Chris Paul : "Anthony? Uno dei migliori di sempre - basta mancargli di rispetto!' : Non basta aver segnato più di 25.00 punti in carriera, aver disputato 10 All-Star Game, essere stato capocannoniere NBA , nel 2003, e aver vinto il titolo NCAA e tre medaglie d'oro olimpiche con la ...

Capri - 15enne incendia per gioco il Monte Solaro. Uno dei punti più belli dell'isola : Un ragazzino ha confessato di essere il responsabile delle fiamme che hanno distrutto un ettaro del Monte Solaro il 30 settembre

Capri - Per gioco da fuoco a un mucchio di foglie secche ma manda in fumo Uno dei punti più belli dell'isola : Ora è indagato del reato di incendio boschivo Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Problemi alla mensa, alunni della Di Capua a casa senza pranzo Boscotrecase - Pesce in cattive condizioni ...

La provincia di Chieti Terra di NessUno - COISP : Siamo diventati bancomat dei malviventi : Chieti - Gli ultimi eventi hanno visto il nostro territorio, che una volta era considerato placido e tranquillo, tramutarsi in una “radura” fertile per delinquenti efferati e spietati. La pronta reazione e la preparazione degli operatori della Questura e del locale Commissariato hanno consentito, in brevissimo tempo, la cattura dei romeni ritenuti gli artefici della nota rapina in villa di Lanciano, ai danni di due anziani. Pur tuttavia, Sig. ...

La lettera dei genitori di Regeni : “NessUno ce lo ridarà - ma diteci la verità sulla sua morte” : I genitori del ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016 hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella al quale hanno consegnato una lettera con la richiesta di fatti concreti per la ricerca della verità sulla scomparsa del 28enne.Continua a leggere

NessUno pensi alla riffa sulla pelle dei disabili : Affidare il destino terapeutico di un disabile ad un sorteggio è forse la più macabra prospettiva per il welfare della Campania. La denuncia proveniente dal video che ieri Il Mattino ha diffuso sulle ...

Pozzallo - l’ispettore improvvisa Uno spettacolo di magia nel centro d’accoglienza : la gioia dei bimbi migranti : Nelle immagini, un ispettore in servizio al centro di prima accoglienza di Pozzallo che si si improvvisa prestigiatore per la gioia dei piccoli ospiti. I bambini lo circondano e lui fa sparire oggetti, li fa ridere e giocare. I bambini, increduli, gli chiedono di ripetere le magie e provano loro stessi e riprodurle L'articolo Pozzallo, l’ispettore improvvisa uno spettacolo di magia nel centro d’accoglienza: la gioia dei bimbi ...

La caduta degli dei (della Rete) è Uno show da Satyricon Valley : Christine vedeva tutti i fondatori e i personaggi chiave della Silicon Valley come nuovi dèi, come i Nuovi Dèi creati da Jack Kirby mentre lavorava su commissione per la DC Comics, e li aveva classificati di conseguenza. Larry Page, l'amministratore delegato e cofondatore di Google, era come Efesto, perché Efesto era il dio disabile degli artigiani e dei creatori. Efesto era un dio declassato, proprio come Larry Page era un amministratore ...

Valentino Rossi - GP Thailandia 2018 : “Non è Uno dei miei circuiti preferiti ma l’obiettivo resta il podio” : Tutto pronto per un nuovo week-end appassionante per quanto riguarda il Motomondiale 2018. Dal 5 al 7 ottobre si vola in terra asiatica, precisamente in Thailandia, sul nuovo circuito di Buriram, testato per la prima volta nelle prove di febbraio. Chi vuole tornare a dare spettacolo è Valentino Rossi: il Dottore sta attraversando un momento davvero negativo e vuole rialzarsi proprio con la trasferta asiatico-oceanica anche se le caratteristiche ...

Jobs act - il criterio di indennizzo è incostituzionale. Così crolla Uno dei pilastri della riforma Renzi : di Enzo Martino* Il 25 settembre la Corte costituzionale ha deciso la questione relativa alla disciplina dei licenziamenti in regime di Jobs Act sollevata dal Tribunale di Roma. La motivazione della sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane, ma dal comunicato stampa ufficiale già si comprende che si tratta di una decisione di grande portata. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ...

Oncologia - al Meyer arriva il prof Dominici : Uno dei massimi esperti in terapie cellulari : Firenze, 1 ottobre 2018 - A Firenze arriva uno dei massimi esperti a livello internazionale nel campo delle cosiddette terapie cellulari , considerate la nuova frontiera nella cura dei tumori : si ...