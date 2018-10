UnipolSai | Unipol Gruppo incrementa la partecipazione

UnipolSai - Elliott Capital riduce le vendite : Elliott Capital Advisors , dal 25 settembre 2018, ha alleggerito lo short selling su UnipolSai Assicurazioni dallo 0,79% allo 0,69% . Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

Lieve ribasso per l'indice delle società assicurative - -0 - 63% - - in vendita UnipolSai : Il Settore assicurativo italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha avviato gli scambi a quota 15.614,82, con un decremento di 98,...

ANRA - EDAM - UnipolSai insieme per il convegno “Rischio ambientale : responsabilità - prevenzione e tutela” : La tendenza ormai globale all’introduzione di norme per preservare l’integrità ecologica rende il rischio ambientale particolarmente complesso da gestire per le imprese. I molteplici aspetti di questo tema saranno approfonditi il 19 settembre a Roma, nel convegno “Rischio ambientale: responsabilità, prevenzione e tutela”, organizzato da ANRA, Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali, EDAM e UnipolSai, presso ...

Torna l'interesse su Banca Generali e UnipolSai : Giornata positiva per Banca Generali e UnipolSai , unici titoli del FTSE Mib a mostrare guadagni consistenti. I due titoli non sembrano essere influenzati dalle tensioni sul debito italiano , acuitesi ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società assicurative - +0 - 51% - - andamento sostenuto per UnipolSai : Teleborsa, - Senza slanci il settore assicurativo italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Insurance, che mostra un incremento modesto. ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per UnipolSai : Rialzo marcato per la compagnia assicurativa , che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : l’UnipolSai Bologna è la prima finalista - Nettuno battuta anche in casa e superata 3-0 nella serie : Troppo Bologna per il Nuova Città di Nettuno e probabilmente anche per il campionato di serie A1 di casa nostra. I felsinei vanno in finale, chiudono la serie allo “Steno Borghese” senza patemi, con un secondo inning che vede segnare 4 punti grazie alla volata di sacrificio di Garcia che porta a casa Marval, autore di un doppio in apertura di ripresa, e al fuoricampo da tre punti di Maggi che spedisce al centro la pallina che taglia ...

Unipol-UnipolSai - Equita sim conferma giudizi dopo conti. Titoli brillano : Teleborsa, - Gli analisti di Equita Sim continuano a consigliare "buy" sul titolo Unipol con target price a 5,6 euro che si confronta con i 3,41 euro delle attuali quotazioni. Gli esperti confermano ...

A Piazza Affari - forte ascesa per UnipolSai : Vigoroso rialzo per la compagnia assicurativa , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,53%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...