Una telefonata e un post su Facebook | poi Valentino scompare nel nulla

“Lasciati con Una telefonata”. Kate e William - ora si è venuto a sapere : Se l’attrice americana Meghan Markle ci ha messo poco più di un anno per andare a nozze col principe Harry, per Kate Middleton il percorso per entrare nella casa reale più ambita del mondo è stato ben più lungo e tortuoso. La maggiore di casa Middleton ha dovuto attendere più di nove anni prima di poter sfoggiare la fede al dito. Quello di Kate e William, infatti, è stato un fidanzamento lunghissimo, tanto che la 36enne era stata ...

MotoGp – Pace fatta tra Lorenzo e Marquez? Una telefonata placa gli animi : “Marc mi ha chiamato” : Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno ‘fatto Pace’ dopo la caduta di ieri del maiorchino della Ducati e il duro sfogo contro il suo futuro compagno di squadra?” La caduta di ieri al Gp di Aragon, ha fatto infuriare Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un brutto highside nella gara spagnola di ieri, alla prima curva del Motorland che lo ha mandato immediatamente al tappeto, causandogli una ...

Salvini : "NessUna telefonata da Di Maio" : 12.59 "No,non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia mia testa". Così il ministro dell'Interno Salvini ha smentito di aver ricevuto una telefonata dall'altro vicepremier Di Maio sulla polemica sui magistrati siciliani. Salvini, intervenuto su Rtl 102,5, ha poi aggiunto: "Non ho fatto né un attacco alla magistratura il giorno prima né una retromarcia il giorno dopo".

Berlusconi-Monza - il presidente brianzolo Colombo : “Per ora solo Una telefonata” : Nella giornata di ieri si è sparsa la voce di un interessamento di Berlusconi nei confronti del Monza, società di terza serie. I contatti sono già iniziati con una telefonata da parte del gruppo Fininvest, come dichiarato dall’attuale presidente brianzolo Nicola Colombo a TuttoC: “Son rimasto molto sorpreso, quest’oggi ero fuori per lavoro e ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi, con tutti a chiedermi se Berlusconi ...

Fermoposta Malinconico - De Silva : 'Se basta Una telefonata per far finire un amore' : Ovvio: se la tua amante ti ascolta, ti comprende e consiglia, ti aiuta economicamente, vacanze, sport, spese, bollette, regali a lui e alla famiglia: varie migliaia di euro,, consola, porta dolcezza ...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del Presidente della Camera avrei fatto Una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

Bike sharing - Una telefonata fa recuperare 25 bici in un cortile : bastata una segnalazione. Una soffiata anonima che invitava a fare un giro nei caseggiati popolari di via Zoagli, tra Quarto Oggiaro e Vialba, per scovare un «tesoro»: 25 biciclette in condivisione «...