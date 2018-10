Una password sicura obbligatoria per legge | la svolta storica parte dalla California

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Unaper proibiretroppo facili e ripetute. L’hanno fatta in, stabilendo un precedente che presto potrebbe diventare un esempio per il resto del mondo. La nuova normativa non si rivolge ai cittadini – anche perché sarebbe impossibile obbligare tutti a usare buone– ma alle aziende che producono dispositivi di ogni genere. Oggetti che di solito hannobanali e ripetute. Se si compra un nuovo modem, oggi, per entrare nel suo sistema di controllo basterà inserire “admin-admin”, “admin-1234” o qualcosa del genere. Facile e comodo per il proprietario, che tuttavia dovrebbe cambiare manualmente quei dati, ma anche molto pericoloso. La maggiordelle persone infatti non modifica questi dati, e il risultato è che chiunque può entrare. Un po’ come se chiunque per strada avesse le chiavi di casa ...