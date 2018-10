Una giornata per il polpo

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti chiudono con Una vittoria ed Una sconfitta a testa la prima giornata : Ancora una vittoria ed una sconfitta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella seconda partita della prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha perso, mentre Jamila Laurenti ha vinto. Entrambi gli azzurrini domani si giocheranno l’accesso agli ottavi nella terza e decisiva sfida. Matteo Mutti ha ceduto allo svedese Truls Moregard per 1-4 (7-11, 2-11, 11-13, 11-8, 14-16), mentre nello stesso raggruppamento ...

Serie A : squalificati e infortUnati dell’8a giornata : Torino-Frosinone Torino infortunati: Lyanco: (distorsione caviglia, rientro previsto per la 9a giornata); De Silvestri (contrattura muscolare, rientro previsto per la 9a giornata); Ansaldi (distorsione ginocchio destro, ipotesi rientro metà ottobre) squalificati: Nessuno Frosinone infortunati: Capuano (distrazione muscolare retto femorale destro, rientro previsto per la 9a giornata); Gori (lussazione alla spalla, rientro per fine ottobre); ...

Una giornata febbrile per chiudere il Def. E alla fine va in scena il Governo - in fuga dalla stampa : Sono le ore 19 di mercoledì 3 ottobre quando va in scena la balconizzazione della sala stampa di Palazzo Chigi. Alle 18.58 sugli smartphone dei cronisti si materializza il primo messaggio: "Alle 19 conferenza stampa a Palazzo Chigi". Il tempo di correre, ed ecco materializzarsi il gotha del Governo. C'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sono i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, c'è il ministro ...

Leggi razziali : l’Università di Pisa dedica Una giornata in ricordo di Giorgio Bassani : Nell’ambito del ciclo di iniziative “Italia, anno 5779” per San Rossore 1938, il 4 ottobre l’Università di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani con incontri e film a ingresso gratuito. Si comincia alle 16 al Monastero delle Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16) con una conversazione fra il professore Fabrizio Franceschini dell’Ateneo Pisano e la figlia dello scrittore, Paola Bassani Patch, a ...

Meteo - Una giornata di allerta arancione : forti temporali in arrivo - le zone colpite : allerta arancione sulla Basilicata, sulla Puglia, Calabria e gran parte della Sicilia. allerta gialla su Molise, Campania...

Serie A - Una giornata a Mario Rui. Multato Gasperini : MILANO - Rese note le decisioni del Giudice Sportivo Dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello,, che ha emesso il consueto ...

Juve - Curva Sud chiusa Una giornata per coro razzista : niente ultras contro il Genoa : Il Giudice Sportivo punisce i bianconeri per quanto avvenuto contro il Napoli. Nessuna prova tv per Chiesa

Juventus - curva senza tifosi per Una giornata : il giudice sportivo punisce i cori razzisti contro il Napoli : La curva degli ultrà juventini dell'Allianz Stadium di Torino, "Tribuna sud 1° e 2° anello", è stato chiuso per un turno dal giudice sportivo della serie A, per cori di insulto di matrice territoriale ...

Cicinho : 'Una giornata con Beckham mi costò 25 mila euro' : In quella squadra provava a farsi spazio Cicinho, brasiliano che per potenzialità sarebbe potuto diventare uno dei migliori esterni del mondo. Due stagioni con appena 32 presenze al Real Madrid, poi ...

Giovanni Tria all'Eurogruppo - Una giornata da vaso di coccio : Sull'aereo che in tarda serata lo riporta con urgenza a Roma dopo la riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria porta con sé il biglietto e un bagaglio. È l'eredità, gravosa, di una giornata sotto pressione. Una giornata da vaso di coccio tra tensioni che hanno attraversato tre piani differenti: l'Europa - che ha stroncato la decisione di portare il deficit al 2,4% - i mercati, con lo ...