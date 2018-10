Una falla nel software ha messo a rischio 500 mila utenti di Google

Una falla nel software ha messo a rischio centinaia di migliaia di utenti di Google : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine. Ora si appresta ad annunciare la...

Giorgia Greco - bambina senza Una gamba per un tumore/ Promessa della ginnastica “Oggi volo come Una farfalla” : Giorgia Greco, bambina senza una gamba a causa di un tumore: oggi sogna di entrare nella Nazionale di ginnastica artistica ritmica, la sua storia a La vita in diretta.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:25:00 GMT)

Facebook rassicura : "NessUna intrusione nelle app di terze parti dopo la falla" : Continua l’investigazione del colosso dopo la compromissione dei “token” d’accesso che ha coinvolto 90 milioni di utenti in tutto il mondo. Al momento non sembrerebbe aver coinvolto i servizi collegati col Facebook Login

Falla nella sicurezza - Facebook rischia Una maximulta : Secondo il Gdpr potrebbe dover pagare fino a 1,6 miliardi di dollari, il 4% del fatturato del 2017. Sempre che si dimostri la gravità della violazione che ha coinvolto 90 milioni di utenti

Facebook - hacker scoprono Una falla : 50 milioni di profili colpiti : Facebook ha comunicato di aver scoperto una falla nella sicurezza che avrebbe consentito ad alcuni hacker di accedere a informazioni personali e dettagli su 50 milioni di account. Lo ha scritto la società in un post sul suo blog ufficiale. La società ha spiegato che in questi giorni il suo team di ingegneri ha rilevato che degli hacker hanno scoperto una falla nel codice di Facebook che ha programmato la funzione “Visualizza come”, ...

Windows : alcuni ricercatori scoprono Una falla in fase di Stand-By [Video] : F-Secure, una nota società di sicurezza informatica, ha scoperto una nuova vulnerabilità che colpisce quasi tutti i PC Windows permettendo agli hacker di accedere agli hard-disk crittografati quando il device si trova in Stand-By. F-Secure ha condiviso alcuni dettagli sulla falla ed ha rivelato che si tratta di un problema riguardante il firmware dei “computer più moderni” in grado di mettere in serio pericolo la sicurezza e la ...

Quanto vive Una farfalla : Quanto vive una farfalla: parliamo del ciclo di vita delle farfalle e della durata di ciascuna fase. Quanto dura lo stadio di uovo, larva, bruco, crisalide e farfalla. (altro…) The post Quanto vive una farfalla appeared first on Idee Green.

Messaggi WhatsApp modificabili dopo l’invio per Una falla e altri rischi : ultima ricerca shock : I Messaggi WhatsApp sono modificabili dopo l'invio nel loro contenuto? Ufficialmente no e l'unica cosa che si può fare dopo aver scoperto un errore è quella di cancellare la nota. Eppure, secondo una nuova ricerca di alcuni esperti, ci sarebbe una nuova falla in grado di cambiare i contenuti testuali anche dopo che questi sono stati spediti. Ci sarebbero anche altri rischi poi, nientaffatto trascurabili. L'indagine, in parte allarmante, è ...

Bluetooth - scoperta Una nuova pericolosa falla : Successivamente ad alcune indagini, è stata scoperta una pericolosa falla per il protocollo Bluetooth Low Energy che potrebbe introdurre un nuovo rischio per […] L'articolo Bluetooth, scoperta una nuova pericolosa falla proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : Una falla consente ad hacker di leggere e inviare messaggi al tuo posto : WhatsApp, attenzione alla falla: hacker possono leggere e inviare messaggi al tuo posto WhatsApp: una falla consente ad hacker di leggere e inviare messaggi al tuo posto WhatsApp da tempo ha iniziato ...

WhatsApp - gli esperti segnalano Una falla : "È possibile manipolare i messaggi inviati" : L'allarme arriva da Checkpoint, società israeliana di sicurezza informatica. L'app di messaggistica: "Stiamo valutando il caso, ma non c'è nessun problema per la crittografia"

Scoperta Una pericolosa falla all’interno di WhatsApp : Check Point Research ha appena scoperto una nuova possibile minaccia per tutti gli utenti di WhatsApp, noto servizio di messaggistica istantanea. La nuova […] L'articolo Scoperta una pericolosa falla all’interno di WhatsApp proviene da TuttoAndroid.