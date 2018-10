Una doppia morte apre The Walking Dead 9 e cambia tutto tra Maggie e Rick | anticipazioni

optimaitalia

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il momento topico è arrivato. The9 ha preso il via qualche ora fa negli Usa e in contemporanea su Fox dove il primo episodio è andato in onda alle 3 questa mattina. I fan non potrebbero essere più contenti e non solo del ritorno della serie tv in onda ma anche per quello che hanno visto.Unaha aperto la nuova stagione della serie sottolineando il fatto che la pace, in tempi come questi, non può essere duratura, sopratper via di quello cheha imposto. Non c'è zombie o villain che tenga dopo quello che lo sceriffo ha fatto nel finale dell'ottava stagione e anche se The9 si presenta come un nuovo inizio, il filo conduttore è ancora quello della voglia di vendetta che serpeggia nel cuore di alcuni dalla première della settima stagione.Il gruppo originale è ancora unito, almeno letteralmente, perché praticamente non è così....