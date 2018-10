Un video ci mostra come sarebbe Fortnite giocato in prima persona

GoldenEye 25 : il remake del classico GoldenEye 007 per Nintendo 64 si mostra in alcuni video : GoldenZen e un gruppo di modder stanno attualmente lavorando su un remake del classico GoldenEye 007 per Nintendo 64 utilizzando Unreal Engine 4 e hanno pubblicato i primi video. Come riporta DSOGaming, questo imminente fan remake si chiama GoldenEye 25 e i seguenti video vi forniranno un'idea di ciò che il team mira a raggiungere, compreso il il sistema musicale dinamico del gioco. Ora non sappiamo se questo team sarà in grado di completare il ...

Il nuovo video gameplay di Control mostra le abilità soprannaturali di Jesse Faden e la trasformazione delle armi : Control è l'ultimo gioco in arrivo da Remedy entertainment, studio noto per titoli di successo come Alan Wake e Quantum Break. Dopo la presentazione all'E3 2018, ora PlayStation Access ci ha regalato un nuovissimo trailer che ci mostra la storia, i poteri e le diverse abilità.Come segnala Segmentnext, Vida Starcevic di Remedy Entertainment ha discusso del nuovo video di gameplay, che inizia con Jesse Faden, il personaggio principale, mentre ...

OnePlus 6T : il sensore sotto al display mostrato in un video : OnePlus sta per svelare il suo nuovo smartphone di punta, conosciuto come l’OnePlus 6T, del quale sono state svelate quasi tutte le caratteristiche hardware Una nuova implementazione renderà OnePlus 6T differente da tutti gli smartphone attualmente in commercio, ovvero uno sensore per le impronte digitali posizionato sotto al displayOnePlus 6T e il nuovo sensore in-displayOnePlus può vantare di essere fra i pochi produttori che sono ...

DiRT Rally 2.0 si mostra in oltre 30 minuti di video gameplay : In rete sono spuntati i primi video di gameplay che ci mostrano in azione il nuovo DiRT Rally 2.0, annunciato da poco da Codemasters.Come segnala DSOGaming, grazie ai filmati possiamo visionare oltre 30 minuti di gameplay e, anche se la compressione dei video non rende al meglio le immagini, possiamo comunque farci un'idea sul nuovo titolo Rally.Come riportato nel comunicato ufficiale, "DiRT Rally 2.0 ti porterà in sei location sparse in tutto ...

F1 - Hamilton svernicia Vettel dopo l’undercut : dimostrazione di forza della Mercedes a Sochi [video] : Il pilota britannico si riprende la seconda posizione dopo aver subito l’undercut, sorpassando Vettel al termine di un’azione da manuale Un sorpasso perfetto, utile per cancellare l’errore di strategia messo in atto dalla Mercedes. Lewis Hamilton si rende protagonista di un’azione pazzesca, che sorprende Vettel e gli permette di riprendersi la seconda posizione dopo averla persa con l’undercut . Manovra da ...

Football Manager 2019 : un video mostra in azione il VAR : Football Manager è una serie che ha sempre cercato di raggiungere il massimo realismo in tutti gli aspetti della simulazione, e con l'introduzione del VAR in alcuni dei principali campionati europei era lecito aspettarsi che questa novità sarebbe stata proposta nel nuovo capitolo, Football Manager 2019.Grazie a un video riportato dai colleghi di Eurogamer.net, possiamo vedere per la prima volta all'opera nel gioco il video Assistant Referee, che ...

Judge Eyes si mostra in due lunghi video di gameplay inedito : Dando uno sguardo ai nuovi video di gameplay di Judge Eyes che SEGA ha pubblicato di recente, diventa comprensibile come il nuovo titolo dell'azienda giapponese sia paragonato da molti a Yakuza, sviluppato dalla stessa SEGA.I video mostrano alcune fasi di gameplay, durante le quali il protagonista Takayuki Yagami è impegnato in movimentati combattimenti corpo a corpo in pieno stile Yakuza. Buona parte delle sequenze sono però dedicate agli ...

Un video mostra un finale alternativo di The Walking Dead Season One : Come segnala Eurogamer.net, dopo i licenziamenti di massa a Telltale Games della scorsa settimana, l'ex staff ha condiviso alcuni dei suoi ricordi preferiti durante lo sviluppo di The Walking Dead, The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands.Come evidenziato dall'ex designer, writer e director di Telltale, Jake Rodkin (ora in forza a Campo Santo), uno di questi momenti memorabili è arrivato negli ultimi giorni di lavoro su The Walking Dead: ...

Hitman 2 ci trasporterà nella giungla colombiana : un video ci mostra la minacciosa nuova ambientazione : All'EGX2018, Warner Bros ha presentato la nuova ambientazione della giungla colombiana che è sarà presente in Hitman 2. Secondo gli sviluppatori, questo nuovo setting metterà i giocatori direttamente nel cuore di una foresta pluviale sudamericana oscura e pericolosa, fornendo all'Agente 47 modi diversi per svolgere le sue missioni.Come segnala DSOGaming, la Colombia promette di offrire un'esperienza di gioco unica con percorsi multipli da ...

Kingdom Hearts 3 : i mondi di Frozen e Toy Story si mostrano in un nuovo video : Il Tokyo Game Show 2018 ha visto tra i suoi assoluti protagonisti l'attesissimo Kingdom Hearts 3.Il gioco targato Square Enix si è già mostrato in un filmato presentando i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story) pochi giorni fa.Ora, dal TGS 2018, arriva un altro video che, come riporta Gematsu, ci offre un'occhiata ai mondi di Frozen e, ancora una volta, a quello di Toy Story:Read more…

Il nuovo video gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice ci mostra la battaglia contro il boss Monaco Corrotto : Sony ha pubblicato in rete un nuovo interessante video gameplay nel quale possiamo apprezzare una nuova boss fight contro un boss Corrotto, riporta Eurogamer.Nel video possiamo osservare una zona innevata disseminata di nemici a noi già noti, e vediamo anche come sia possibile eliminarli usando diverse armi e tecniche.In seguito, attraverso una porta segreta, possiamo vedere un'area autunnale con foglie marroni e un sole che riverbera tra le ...

Death Stranding mostra 2 nuovi personaggi - video e artwork di Yoji Shinkawa : Durante il panel di PlayStation al Tokyo Game Show, noto evento di videogiochi in Giappone, Hideo Kojima ha rivelato due nuovi personaggi per l'imminente Death Stranding di Kojima Productions. Un titolo attesissimo e il primo esperimento del game designer e autore giapponese. I giocatori non stanno più nella pelle di poter mettere le mani sul gioco finale, ma dovranno aspettare almeno qualche altro mese, Il primo nuovo personaggio sarà ...