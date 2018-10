Un annuncio per un nuovo Call of Juarez potrebbe arrivare a breve

"Il Def è alle Camere". L'annuncio di palazzo Chigi : 10 miliardi per il reddito di cittadinanza - 7 per la Fornero : Ore 22. Dopo una giornata di pressing e litigi tra Lega e 5 Stelle, con il Tesoro impegnato in un lavoro febbrile, palazzo Chigi dirama un comunicato stampa per annunciare che la Nota di aggiornamento al Def è "alle Camere". Ci arriva con una settimana di ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 27 settembre."Il Def - si legge nella nota - è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre. ...

Un nuovo Commissario per il terremoto. L'annuncio di Di Maio : "È il geologo Farabollini - la migliore scelta" : "Piero Farabollini è il nuovo Commissario straordinario per il terremoto". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio su Fb. "Voglio per prima cosa fargli i migliori auguri perché ora ha davanti a sé tante responsabilità e un compito che non è facile, ma può contare sul sostegno assoluto del governo" scrive il vicepremier che aggiunge: "Piero è un geologo brillante, ha un curriculum impressionante, ...

Michael Pachter : la PlayStation Experience 2018 non si terrà - ma non a causa dell'annuncio di PS5 : Recentemente Sony ha annunciato che non terranno l'evento annuale PlayStation Experience, dichiarando di non avere "abbastanza per riunire delle persone in un qualche luogo del Nord America e organizzare l'evento". L'annuncio, per essere onesti, avrebbe senso, dal momento che la maggior parte dei titoli di maggior peso di Sony per il prossimo futuro - se non tutti - sono stati già svelati.Tuttavia, come segnala Gamingbolt, ci sono state alcune ...

WWE – annuncio fantastico per SmackDown 1000 : si riunirà la stable Evolution : La WWE ha annunciao che nella puntata numero 1000 di SmackDown, del prossimo 16 ottobre, si riunirà la storica stable Evolution Cresce l’attesa per la puntata numero 1000 di SmackDown! Fra le notizie e i rumor che si susseguono giorno dopo giorno, arriva un’ufficialità che farà di certo piacere ai tifosi. Tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito, la WWE ha annunciato che nella puntata numero 1000 di SmackDown, in data ...

BUD SPENCER : LA SUA VITA DIVENTA UN FILM/ L'annuncio del figlio Giuseppe : "Per noi non se n'è mai andato" : La VITA di Bud SPENCER DIVENTA un FILM. All'interno della manifestazione Terni Pop FILM Fest, Carlo Pedersoli è stato ampiamente commemorato. Ne parlano i figli Diamante e Giuseppe.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:14:00 GMT)

Hockey su ghiaccio - lo Spartak Mosca perde la sua giocatrice migliore : l’annuncio dell’infortunio è… hot [FOTO] : Infortunio alla caviglia per Yulia Ushakova, lo Spartak Mosca ha pensato di annunciarlo con una foto hot sui social Un annuncio alquanto particolare, che ha diviso il web per il contenuto della foto. La squadra femminile di Hockey su ghiaccio dello Spartak Mosca ha perso per infortunio la propria giocatrice migliore, Yulia Ushakova, dovendo fare a meno di lei per le prossime gare di Kontinental Hockey League. Per rendere noto il guaio ...

Diego Simeone - papà per la quinta volta : in arrivo un nuovo 'Cholito'. L'annuncio della compagna Carla Pereyra : Un altro Cholito in arrivo. Dopo aver visitato in estate con la piccola Francesca l'Argentina e diverse città italiane, documentate con le tante foto postate sui social, Diego Simeone e Carla Pereyra ...

'Daremo il via a una cabina di regia per la ricerca'. L'annuncio del ministro Bussetti al Technology Forum di The European House Ambrosetti -... : "Abbiamo visto come in Italia, oggi, la scienza e la ricerca stiano raggiungendo davvero livelli molto alti, inoltre sta crescendo il numero giovani preparati, disposti ad avviare iniziative ...

annuncio storico : Cina-Vaticano - accordo su nomina vescovi/ Padre Spadaro - “segno di speranza e pace” : accordo Vaticano-Cina: pace con la Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla nomina condivisa di alcuni vescovi, non era mai successo.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Juventus - in arrivo il terzo figlio per Bonucci e la moglie Martina : l'annuncio sui social : Questa mattina, i fans di Leonardo Bonucci hanno ricevuto una bellissima notizia. Infatti, il difensore della Juventus ha annunciato insieme alla moglie Martina che aspettano il loro terzo bambino o bambina. Questa è sicuramente una notizia molto bella e il terzogenito dei coniugi Bonucci andrà a fare compagnia ai piccoli Lorenzo e Matteo. Il numero 19 bianconero e la moglie hanno dato l'annuncio della lieta novella condividendo in contemporanea ...

Avvistato PUBG per PS4 : annuncio - uscita e dettagli imminenti? : PUBG uscirà su PS4? Questa è la notizia, anzi l'indiscrezione, che sta circolando in queste ore. Il gioco è stato registrato nei listini della Game Rating and Administration Committee of Korea. Questo significa che potrebbe arrivare un annuncio ufficiale da un momento all'altro. Per ora PUBG è comunque un'esclusiva legata in maniera molto stretta a Xbox One nel reparto console. Ma PUBG Corp. non ha mai detto che sarebbe stato impossibile ...

L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo : “Aboliremo il superticket sanitario” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, annuncia l'abolizione del superticket sanitario e prospetta una rimodulazione del ticket, "aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani". Per trovare le risorse la ministra punta su un taglio agli sprechi sui farmaci: "Lavoriamo a misure per risparmi mirati".Continua a leggere

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE SI SPOSANO/ "Sarà il 7 giugno 2019 a Gaeta" : l'annuncio a Pomeriggio 5 : ROSA PERROTTA e PIETRO TARTAGLIONE ospiti a Pomeriggio 5. In arrivo nuove rivelazioni sulle imminenti nozze della coppia di Uomini e Donne e anche qualche confessione hot...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:10:00 GMT)

L'annuncio di Di Maio da Nola : 'Parte la Zes - meno tasse per chi investe in Campania' : 'Le imprese potranno venire ad investire qui. Questa settimana con l'ultimo atto del governo, che è la formazione del comitato di indirizzo, facciamo partire la prima zona economica speciale d'Italia ...