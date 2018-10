UFC 229 | McGregor-Khabib | scoppia la rissa a fine match | 3 arresti

McGregor punge Nurmagomedov dopo UFC 229 : “ho perso il match ma ho vinto la battaglia - la guerra continua” : Conor McGregor punge Khabib Nurmagomedov nel day after UFC 229: la frecciatina dell’irlandese, in merito al post match, arriva da Instagram dopo la sonora sconfitta rimediata nella sfida di UFC 229 contro Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor torna a parlare nel day after del match affidandosi ai social. dopo il primo messaggio rilasciato su Instagram nella giornata di ieri, un ermetico ‘tornerò’, l’irlandese ...

UFC 229 - Khabib batte McGregor e aggredisce il suo team. Cronaca di un orrore annunciato : Il 6 ottobre 2018 si è svolto l’incontro valido per la cintura dei pesi leggeri tra Khabib Nurmagomedov, campione in carica, e Conor McGregor, ex vincitore del titolo dei pesi piuma e dei pesi leggeri – rispettivamente le divisioni Featherweight e Lightweight della Ufc. Il fatto | Cos’è accaduto Khabib ha battuto Conor al quarto round per sottomissione. Proprio mentre la folla della T-Mobile Arena di Las Vegas esplodeva di ...

UFC 229 - Khabib si scusa per la rissa. McGregor vuole la rivincita : Difficile pensare ad un rematch tra i due fighter, certo è che il mondo delle arti marziali ha mostrato la sua faccia peggiore nell'evento più atteso di sempre.

UFC 229 - arrestati tre uomini dell’entourage di Nurmagomedov - ma McGregor li “grazia” : Khabib Nurmagomedov ha battuto Conor McGregor nell’atteso incontro andato in scena questa notte, al quale è seguita una violenta rissa Khabib Nurmagomedov ha battuto Conor McGregor per sommissione nell’attesissimo match di UFC 229. Il post match è stato però più infuocato dell’incontro in sè, dato che si è scatenata una violenta rissa tra gli entourage dei due lottatori. Il presidente dell’UFC Dana White ha dichiarato a ...

UFC 229 - McGregor vs Khabib finisce in rissa : foto e video : Quanto accaduto alla T-Mobile Arena di Las Vegas al termine del main eventi di UFC 229 , che metteva in palio la cintura di campione del mondo dei pesi leggeri tra Conor McGregor e Khabib ...

UFC 229 – Cosa rischia Khabib Nurmagomedov dopo la rissa post match? I provvedimenti sportivi e legali sono gravissimi : Khabib Nurmagomedov vince il match contro Conor McGregor di UFC 229, ma nel post match finisce in rissa: adesso il fighter russo rischia grosso Khabib Nurmagomedov ha vinto per sottomissione la tanto attesa sfida di UFC 229 contro Conor McGregor, ma quanto accaduto nel post match ha ‘macchiato’ la sua splendida vittoria. Il fighter daghestano ha perso la calma, scavalcando la parte della gabbia, andando alla ricerca del coach ...

UFC 229 – La mossa finale di Khabib che ha mandato ko McGregor [VIDEO] : UFC 229, è andato in scena un match incredibili, si sono affrontati Khabib e McGregor con il russo che ha avuto la meglio. Clamorosa rissa nel finale, il vincitore protagonista di un brutto episodio dopo il successo, caos fuori e dentro la ‘gabbia’, coinvolti anche i coach di McGregor. Ma ecco la mossa finale: una rear naked choke, la sottomissione è letale per l’irlandese. La mossa finale di Khabib Khabib Nurmagomedov makes ...

UFC 229 – Nurmagomedov batte McGregor e si fa giustizia da solo : è rissa con il coach di Conor - scoppia il caos [VIDEO] : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor per sottomissione e poi decide di farsi giustizia da solo: il daghestano scavalca la gabbia e va ad attaccare il coach di Conor Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov, il match dell’anno, il più atteso di UFC 229, finisce nel modo peggiore. Non tanto per il risultato sportivo che, sicuramente non avrà fatto piacere ai fan del fighter irlandese, costretto a cedere per sottomissione ad una rear ...

McGregor vs Nurmagomedov – Khabib vince la sfida di UFC 229 : Conor costretto a cedere per sottomissione : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor nella tanto attesa sfida di UFC 229: il fighter daghestano costringe l’irlandese alla resa per sottomissione nel 4° round Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov, l’incontro più atteso di UFC 229. Alla vigilia è stato presentato come ‘il match più importante degli ultimi 10 anni di MMA’, giusto per rendere l’idea. Da una parte il volto delle MMA e dell’UFC, Conor McGregor: irlandese ...

McGregor vs Khabib - dove vedere l’incontro di UFC 229 : tutte le informazioni : C’è grande attesa per il match McGregor vs Khabib. I due si affronteranno nella notte tra sabato e domenica ad UFC 229. L’incontro è uno dei più attesi nella storia della MMA: da una parte l’ex campione indiscusso Connor McGregor, reduce dalla sconfitta nel ring con Floyd Mayweather, dall’altra il nuovo che avanza, Khabib Nurmagomedov, ancora imbattuto in 26 incontri. Una striscia di risultati impressionante quella del ...