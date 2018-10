Ue | Salvini | Non prendo lezioni da chi ha affamato Europa

Salvini e Le Pen : 'Non cederemo agli speculatori' : Matteo Salvini e Marine Le Pen si sono incontrati a Roma, nella sede dell’UGL dove era in corso il convegno su "Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni". L’obiettivo dei due leader del fronte storicamente 'euroscettico' era quello di tracciare la cartina di tornasole per le Europee di Maggio 2019. 'Spread? Manovra da speculatori' "Se volessi pensare male direi che dietro lo spread di questi giorni c'è una manovra di ...

Salvini sbeffeggia Macron e Saviano : "Spero non abbiano fatto seflie svestiti" : Emmanuel Macron ha invitato all'Eliseo Roberto Saviano per conoscerlo di persona e per parlare con lui di politica e società.Immediatamente, nella giornata di sabato è arrivato il commento (ironico, ma forse neanche tanto) di Matteo Salvini: "Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia. Speriamo solo che Emmanuel non ce lo rimandi indietro come fa con gli immigrati. Libertè, pubblicitè, ...

MIGRANTI - SCONTRO Salvini-GERMANIA SU RIMPATRI ITALIA/ Ministro "non esiste" : Berlino - per ora no voli charter : MIGRANTI, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, SCONTRO con Germania sui RIMPATRI: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in ITALIA'.

Salvini con Le Pen all'attacco dell'Ue : «Macron e Saviano? Spero non facciano selfie svestiti» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...

Salvini gela Fazio : "Ha uno stipendio troppo alto - da lui non vado" : Matteo Salvini contro Fabio Fazio. "Che tempo che fa non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti". Il vicepremier e ministro dell'Interno, dai microfoni di Rtl 102.5, attacca il conduttore di Raiuno con cui ha da tempo ingaggiato un duello a distanza. "Fazio mi ha invitato tante volte: non ci andrò per coerenza, guardo altro", rivela ...

Pace fiscale - Salvini : “Sarà fino a 500mila euro e riguarderà gli italiani che vivono da fantasmi. Non quelli con 4 Ferrari” : “La Pace fiscale riguarderà i debiti fino a 500mila euro e riguarderà gli italiani che vivono da fantasmi, non quelli che hanno quattro Ferrari”. A dirlo, intervistato a Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Video Rtl 102.5 L'articolo Pace fiscale, Salvini: “Sarà fino a 500mila euro e riguarderà gli italiani che vivono da fantasmi. Non quelli con 4 Ferrari” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pace fiscale - Salvini : non sarà una rottamazione - tetto 500 mila euro : Matteo Salvini tira dritto sulla cosiddetta “Pace fiscale” in Legge di bilancio, e conferma che il provvedimento allo studio del governo “non sarà una classica rottamazione ma un intervento a gamba tesa” e riguarderà tutti i debiti “fino a 500mila euro”. Si tratterà quindi – ha spiegato a Rtl 102,5 di un intervento “a saldo e stralcio” non solo su interessi e sanzioni ma anche “sul ...

Pace fiscale - Salvini rilancia : "Non solo su interessi e sanzioni" : "La Pace fiscale non sarà una rottamazione". Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, spiega le ragioni che stanno dietro al piano del governo. "Il provvedimento è per chi ha fatto dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare. Lo Stato incassa quello che non avrebbe mai incassato, e tu torni a lavorare in Pace. Non voglio intervenire solo sulle sanzioni, ma anche sul capitale. Chiederemo un intervento a gamba tesa, uno sconto ...

Salvini a muso duro contro la Germania della Merkel : “Chiuderemo anche gli aeroporti - non vogliamo immigrati irregolari” : Salvini a muso durissimo con la Merkel, per evitare l’arrivo di 40mila immigrati irregolari in Italia tramite dei charter provenienti dalla Germania La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun ...

