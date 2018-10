Ue | Fico a Bruxelles nei panni della colomba ' Dialogando si trovano soluzioni'

Fico incontra Moscovici a Bruxelles : "No a pregiudizi Ue-Italia - lavorare sulla manovra" : "L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici. "No a ...

Moscovici incontra Fico a Bruxelles : discussione positiva su manovra Italia : Il commissario europeo all'Economia Pierre Moscovici, che oggi a Bruxelles ha incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, ha parlato di una 'discussione positiva' e ha spiegato che con un clima più disteso il dialogo ...

Roberto Fico dovrà mediare con Bruxelles per la questione “Manovra” : Roberto Fico in missione a Bruxelles: sarà il “mediatore” con Jean Claude Juncker e Pierre Moscovici Roberto Fico e le sorti dell’Italia, della sua manovra e dello stesso governo in Europa sono affidate a Roberto Fico. Basterebbe questo a dimostrare quanto caotica sia la situazione, soprattutto sul fronte del Movimento 5 Stelle. Il presidente della Camera, esponente dell’ala sinistra dei grillini, secondo il Corriere ...

Fico in missione a Bruxelles : vede tutti gli eurogruppi - tranne la Le Pen - : Sul tavolo di tutti gli incontri ci saranno anche la lettera inviata da Bruxelles al ministro dell'Economia Giovanni Tria con i dubbi e le critiche sulla manovra economica e la trattativa sulla ...