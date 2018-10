serieanews

: Serie A Udinese, risentimento muscolare per Machis - MattiaMallucci : Serie A Udinese, risentimento muscolare per Machis - FansCalcio : Serie A Udinese, risentimento muscolare per Machis - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Udinese, risentimento muscolare per Machis Niente Venezuela. Attaccante res… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) L’ha reso noto in un comunicato sul suo sito ufficiale che il suo attaccante Darwin, nel corso del riscaldamento pre-partita del match di sabato contro la Juventus, ha riportato unal muscolo soleo della gamba sinistra.SALTA LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE Come da accordi intervenuti tra lo staffe i … L'articoloperproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....