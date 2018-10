Uber |  Didi |  Grab | la mobilità via app è nella rete di SoftBank

agi

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Se prenotate un'auto via app, in qualunque parte del mondo siate, è molto probabile che qualche spicciolo vada nelle tasche di una sola società: SoftBank. C'è il volto pacioso e cortese di Masayoshi Son dentro o accanto a, Grab, Ola, 99 e Didi. Ma anche nelle vetture autonome di Cruise GM e della neonata Monet. SoftBank e Vision Fund Nato in Giappone come gruppo di telecomunicazioni, attento all'innovazione SoftBank lo era anche prima. Suo è uno degli umanoidi di maggior successo, il robot Pepper. Ma negli ultimi due anni il suo è diventato un nome molto ricorrente nel mondo della tecnologia. Merito di Vision, un fondo che ha cambiato la scala degli investimenti globali: 100 miliardi di dotazione e un meccanismo combinato di equity e debito che consente a SoftBank di raccogliere capitali da grandi investitori (dal fondo ...