Tunnel del Brennero | per il ministro esiste già | «Molti lo utilizzano | no a limitazioni

Riflessioni amare su quel Tir polacco che si è incastrato nel Tunnel del Tenda... : Leggiamo sulla pagina Facebook di Astra Cuneo , Associazione Trasportatori, e pubblichiamo: "Da quasi un anno la nostra associazione , ma anche Regione Piemonte e sindaci liguri, richiede alla ...

“Non è suicidio”. Anna - morta nel Tunnel della ferrovia : ecco chi l’ha uccisa : La 33enne trovata morta nel tunnel ferroviario della stazione di Pescara nella notte del 30 agosto 2017 non si è suicidata. Le nuove indagini sul caso hanno evidenziato sarebbe stata stuprata ed infine uccisa. A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro: la svolta sarebbe arrivata dopo oltre un anno, con la Procura della Repubblica di Pescara che ha indagato i due romeni per ”omicidio, violenza sessuale e abbandono di persone ...

Tav - sfuma la gara per il Tunnel. A rischio gli 813 milioni dell'Ue : Adesso il rischio di perdere, in parte o del tutto, gli 813 milioni che l'Unione Europea ha messo a disposizione per la realizzazione del tunnel di base della Torino-Lione è diventato concreto. ...

L'inferno del Tunnel del Marakana : oltre 100 passi - tra storia e tensione : Graffiti e soldati accompagnavano i giocatori verso il campo, ma la Uefa ne ha richiesto il restyling

Logitech MX Vertical - il mouse per chi soffre di Sindrome del Tunnel Carpale : Se soffrite di Sindrome del Tunnel Carpale e vi hanno detto che fra i colpevoli di questa fastidiosa patologia c’è l’intenso uso del mouse, prima di darvi al giardinaggio provate un mouse Verticale. Un esempio è il nuovo Logitech MX Vertical. Vi basta dargli un’occhiata per capire immediatamente perché si chiama “mouse Verticale”: si sviluppa verso l’alto, e la sua forma strana vi obbliga a impugnarlo tenendo ...

Imma Polese - il Castello delle Cerimonie/ “Quando Don Antonio fece costruire un Tunnel nei sotterranei...” : La figlia di Don Antonio, Imma Polese, ricorda il padre come un vero visionario. Lui realizzò il Castello delle Cerimonie, programma di Real Time(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:34:00 GMT)

Ricordate il Tunnel Gelmini per i neutrini? È tornato in un sussidiario delle elementari : (Foto: Xavier Leoty/Getty Images) Sono trascorsi sette anni dall’ormai proverbiale comunicato stampa dell’allora ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini sul fantomatico tunnel sotterraneo che collegherebbe il Cern di Ginevra con i Laboratori nazionali del Gran Sasso in Abruzzo. Eppure, nonostante la figuraccia nazionale (e internazionale), nonostante il licenziamento dell’addetto dell’ufficio stampa ritenuto ...

E se al posto del ponte Morandi ci fosse un Tunnel? : E' l'ipotesi avanzata dall'architetto Maccallini che definisce il progetto di Renzo Piano troppo accademico

Viadotto Morandi - la proposta dell’architetto Maccalini : “Un Tunnel al posto del ponte” : “Un tunnel al posto del ponte, sovrastato da un grande parco urbano sulle sponde del Polcevera dove poter ricordare anche le vittime del crollo. Una soluzione più sicura, ecologica e funzionale che potrebbe andare a rinforzare la vocazione turistica e culturale di Genova, nei luoghi dove un tempo sorgevano l’Ansaldo e la Mira Lanza“: lo propone, sul Corriere della Sera, l’architetto Sandro Maccallini, laureato alla Sapienza di ...

Come funziona il software che controlla le condizioni del Tunnel del Monte Bianco : Sono in media 5.000 i veicoli che ogni giorno percorrono il tunnel del Monte Bianco. Ci si preocupa di garantire la sicurezza delle migliaia di persone che si infilano in 11,6 chilometri di galleria, specie dopo che il didastro del Ponte Morandi a Genova e lo stesso rogo del 24 marzo 1999 nel tunnel, costato la vita a 39 persone hanno messo in evidenza l'importanza di un monitoraggio costante. Il tunnel del Monte ...

